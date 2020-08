CaixaBank revalida la màxima qualificació en inversió responsable

A través de les seves filials VidaCaixa CaixaBank Asset Management , CaixaBank ha tornat a aconseguir la màxima qualificació (A+) en inversió responsable segons els Principis d'Inversió Responsable (PRI), reconeixement al compromís d'entitats amb les inversions sostenibles (a través de la integració de criteris socials, ambientals i del govern en les seves decisions i productes d'inversió) i que compta amb el suport de l'Organització de les Nacions Unides (ONU).Per la seva part, BPI Gestão de Activos ha obtingut per primera vegada la mateixa qualificació, després de firmar els PRI l'abril del 2019. Només un terç del total de les entitats signants (societats d'inversió, empreses proveïdores de serveis i gestores d’inversió d’arreu del món) han assolit aquesta qualificació. Així mateix, el 2019 menys del 10% de les companyies signants van aconseguir aquesta puntuació.L’associació internacional que promou els PRI ha valorat la implementació dels principis consolidats internacionalment en aquest àmbit per part de l’asseguradora i la gestora de fons d’inversió de CaixaBank, en concret en l’àmbit de l’Estratègia i Bon Govern. En el cas de VidaCaixa, la puntuació ha millorat en els apartats de renda variable directa i propietat privada, mentre CaixaBank Asset Management millora respecte a l’any anterior en l’apartat de la renda variable cotitzada.CaixaBank assegura estar "compromesa amb la inversió sostenible", entesa com "aquella que no només ofereix rendibilitat econòmica per als inversors, sinó que també promou una gestió coherent amb la creació de valor per a tota la societat". El 2019, es va registrar un increment del 501% dels saldos mitjans dels clients de Banca Privada en fons d’inversió socialment responsable (ISR) i els productes de VidaCaixa i de CaixaBank AM relacionats amb aquest àmbit estan registrant increments de rendibilitat mitjana i en patrimoni.VidaCaixa va convertir-se el 2009 en la primera asseguradora de vida i gestora de fons de pensions a l'Estat en adherir-se als PRI. Avui, el 100% dels seus actius sota gestió (93.011 milions d’euros a tancament del 2019) i, per tant, tots els seus productes s’analitzen sota criteris de sostenibilitat.

