Canvi radical de temps: pluja torrencial, fort vent i descens brusc de les temperatures

🌡🔻 Demà ja es començarà a notar el descens de la temperatura, sobretot al Pirineu. Durant el cap de setmana de calor en farà ben poca: difícilment s'assoliran els 30 ºC enlloc. Aquesta és la màxima prevista per a les capitals de comarca per avui, demà i dissabte. pic.twitter.com/ViolLwBLRO — Meteocat (@meteocat) August 27, 2020

⚠ Actualitzat avís per intensitat de pluja ⚠



Algunes comarques augmenten el grau de perill a 3/6 i 4/6 per intensitat de pluja.



Dijous: 12 - 24 H TU.



Divendres: 12 - 24 H TU.



Dissabte: 0 - 6 H TU.



Els detalls a: https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/lK3j0SSGTD — Meteocat (@meteocat) August 27, 2020

La calor i l'ambient estiuenc acabaran de cop a Catalunya en les properes hores. A partir d'aquest divendres arriba al territori una potent pertorbació que comportarà ruixats i tempestes abundants a tot el país, un descens notable de la temperatura -els termòmetres poden caure més de 10 graus en la primera part del cap de setmana- i una entrada de vent del nord que bufarà amb força. El temps, doncs, es complicarà considerablement entre divendres i dissabte al matí. Pluges torrencials, baixada de la cota de neu i mercuri desplomat.El pas del front, que anirà agafant força amb el pas de les hores mentre creua el país de nord a sud -el clímax l'assolirà el divendres a la tarda, quan pot descarregar en qualsevol indret-, deixarà precipitació localment d'intensitat forta, sovint acompanyada de tempesta i pedregades. No es descarten enlloc ratxes de temps violent durant el vespre, nit i matinada de divendres a dissabte. En aquest sentit, Protecció Civil ha activat l'alerta per intensitat de pluja. Durant l'episodi es podran acumular entorn de 80 mm de precipitació a punts de muntanya.El divendres al vespre és possible que hi hagi pluges d'intensitat torrencial, en especial, al Camp de Tarragona (40 mm en 30 minuts). Sovint aniran acompanyades de tempesta i no es descarta de calamarsa o pedra.A més, el pas del front comportarà l’entrada de vent del nord que provocarà una davallada notable de la temperatura, assolint valors per sota del que correspondria per l’època de l’any. Les mínimes cauran divendres entre 3 i 6 graus per tot el territori i el dissabte encara més, amb una caiguda de fins i tot més de 10 graus.Aquesta davallada de la temperatura provocarà un descens de la cota de neu, que serà baixa per un mes d’agost i se situarà al voltant dels 2400 metres de cara a dissabte. L’entrada de vent del nord portarà ratxes fortes als cims del Pirineu, l’Alt Empordà i les terres de l’Ebre i, conseqüentment, una alteració marítima a la Costa Brava, amb onades màximes que podrien superar els 2,5 metres d’alçada.Els models meteorològics a mitjà termini indiquen que la setmana vinent es mantindrà l’entrada de vent del nord, amb possibilitat de precipitació a la cara nord del Pirineu i a punts del litoral i el prelitoral central. I, malgrat que la temperatura tendirà a recuperar-se, no es preveuen calorades com la d’aquests dies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor