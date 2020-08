El País Valencià demana 150 rastrejadors militars per actuar a València i altres zones amb brots

La Generalitat Valenciana ha demanat aquest dijous 150 dels 2.000 rastrejadors militars que el Govern central ha posat a disposició de les comunitats autònomes en el marc de la lluita per doblegar la corba de contagis de coronavirus.



Aquests efectius, que es calcula que arribaran a principis de setembre al País Valencià, estaran destinats en un primer moment a l'àrea metropolitana de València -on ara mateix es registra el major nombre de casos- i actuaran també com "grups especialitzats d'acció directa en aquelles zones geogràfiques on es produeixin brots importants ".

Així ho ha anunciat aquest dijous el cap de Consell, Ximo Puig, en una compareixença al costat de la delegada de Govern, Glòria Calero, en què han abordat les actuacions davant de la Covid-19.El president de la Generaitat, Ximo Puig ha explicat que aquest dimecres va tenir lloc una reunió amb els tècnics i experts en salut pública per a estudiar l'oferta de l'Executiu de Pedro Sánchez i es va decidir sol·licitar 150 rastrejadors militars que se sumaran als més de mil dels quals ja disposa el País Valencià.

