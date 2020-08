El Govern obre la porta a aplicar l'estat d'alarma: «No ens tremolarà el pols»

Aplicarà Catalunya l'estat d'alarma? Les autoritats sanitàries, per ara, no ho veuen necessari, però la Generalitat no vol descartar-ho. "Si cal declarar-lo, no ens tremolarà el pols", ha assegurat aquest dijous la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, després de la primera reunió ordinària del consell executiu després de les vacances. Budó, d'aquesta manera, obre la porta aplicar aquest mecanisme constitucional - ara en fase d'estudi per part dels serveis jurídics - ofert dimarts pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com a via descentralitzada per frenar la pandèmia.La consellera tampoc ha descartat que Catalunya acabi fent ús dels rastrejadors de l'exèrcit que Sánchez ha posat a disposició de les autonomies, per bé que ha indicat que ara mateix la situació pel que fa a les persones que controlen els contagis no requereix noves incorporacions. De moment, el contracte amb Ferrovial que tanta polseguera va aixecar al juliol i que s'havia de rescindir continua vigent. Budó ha indicat que no disposava dels detalls necessaris per informar sobre aquesta qüestió.La dirigent de Junts per Catalunya (JxCat), en tot cas, ha assegurat que estan pendents de conèixer la "lletra petita" de l'oferta sobre l'alarma de Sánchez, que ha generat divisió d'opinions entre les autonomies, i que per ara no es plantegen més restriccions. Aquest dijous, en una reunió extraordinària, el Procicat serà l'encarregat d'aprovar la prohibició de reunions de més de deu persones, que es va anunciar dilluns però que encara no està en vigor. Abans de fer-ho, això sí, haurà de comptar amb el vist-i-plau de la justícia, que dilluns va tombar a última hora les restriccions dictades per Terrassa

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor