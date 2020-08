El pla de la Moncloa per tornar a l'escola: mascareta a Primària i rentat de mans cinc cops al dia

Mascareta obligatòria a partir dels sis anys, presa de temperatura abans d'entrar, rentat de mans un mínim de cinc cops al dia i ventilació freqüent de les aules i instal·lacions. Aquestes són algunes de les mesures que la Moncloa recomana a les autonomies per arrencar el curs escolar en un context de pandèmia. Segons els ministeris d'Educació i de Sanitat, tots els territoris atendran aquesta pauta d'actuació que ha de garantir l'educació presencial -prioritzant els alumnes fins al segon curs de secundària- i que els centres estiguin oberta durant tot el curs. Només Euskadi s'ha abstingut a l'hora d'atendre les 23 mesures i cinc recomanacions establertes."Hi ha l'obligatorietat d'assistir a classe. Estem treballant per un entorn segur malgrat que no existeix el risc zero", ha defensat la ministra d'Educació, Isabel Celáa, davant l'amenaça de col·lectius de no portar les criatures a l'escola. Amb tot, el govern espanyol no ha precisat cap mesura per afavorir la conciliació dels progenitors que hagin de tenir cura dels menors en cas d'haver-se de quedar a casa. De fet, el pla contempla que un centre només tanqui en cas que es dispari la xifra de contagis o que aquests es descontrolin. L'objectiu és que es prioritzi només el tancament de les aules concretes en cas que hi hagi un positiu, situació en la qual tots els alumnes del grup hauran de fer quarantena.Tres casos en un mateix centre seran considerats un brot i la decisió de tancar o no una escola dependrà de les autonomies, previ avís al ministeri, en funció de la valoració de la situació sanitària que se'n faci. "Sempre deixarem per al cas més extrem, quan hi hagi una situació de descontrol, un tancament que, en tot cas, serà temporal", ha explicat el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Es prioritzarà, doncs, tancar de forma sectorial un curs o una línia i no tota la infraestructura.Els ministeris d'Educació i Sanitat, que han reconegut que estem en un nou context d'increment dels contagis a partir del setembre, han proposat a les autonomies aquest dijous un protocol amb vocació d'harmonitzar les mesures de prevenció per a l'inici del curs escolar i, segons Illa, totes les autonomies aplicaran les mesures exposades. Algunes de les recomanacions que ha posat l'Estat sobre la taula ja les contemplen plans territorials com el de Catalunya. D'altres, però, com el de les mascaretes obligatòries a partir dels sis anys amb independència de la distància si es tracta del grup estable, colisiona amb alguns plantejaments. En el cas català, s'ha establert l'obligatorietat de la mascareta a partir dels 12 anys i només a partir dels sis si la situació epidemiològica del territori així ho requereix. Segons Illa, també Catalunya ha subscrit que la mascareta sigui obligatòria en tots els casos a partir dels sis anys.Pel que fa a la presa de temperatura, segons ha explica la ministra Celáa, la faran tant els progenitors a casa -és possible que es requereixi una declaració responsable de les famílies- com l'escola abans de començar la jornada lectiva. Aquesta actuació haurà d'evitar aglomeracions. Per tant, es descartarà fer-ho a la porta del centre si es produeix aquest risc. Illa ha estat especialment contundent a l'hora de respondre si es sancionaran els progenitors que portin les criatures a l'escola malgrat estar malaltes. "No concebo que un pare o una mare porti el seu fill malalt a classe. Hi ha de tot, però no ho concebo. A qui se li pot ocórrer?", ha etzibat.El pla exposat pel govern espanyol inclou que les aules es ventilin de forma continuada o amb freqüència durant un temps mínim d'entre 10 i 15 minuts i, a poder ser, entre classe i classe. Com ja s'havia previst, cada classe funcionarà com un grup estanc i la ministra ha defensat que les noves contractacions permetran una reducció de les ràtios.L'obertura dels centres inclourà també el funcionament dels menjadors, on la recomanació és que es mantingui la distància de metre i mig entre alumnes a excepció que formin part del mateix grup estable. En el cas del transport escolar col·lectiu, s'haurà de fer amb mascareta, que serà fins i tot "recomanable" per als infants d'entre 3 i 5 anys.El ministre Illa ha anunciat també que s'avançarà la campanya de vacunació de la grip per evitar una confluència dels mesos més complexos amb una situació d'empitjorament de l'epidèmia. La campanya començarà probablement durant la primera quinzena d'octubre i començarà amb les persones que viuen a les residències.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor