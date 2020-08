La «criatura fantasma» que ha sobreviscut 30 edats de gel

Una criatura primitiva semblant a un insecte, que ha sobreviscut a 30 eres glacials, va ser redescoberta recentment a l'Antàrtida per un equip de científics que la va estar buscant durant dècades. "Això és al que ens referim afectuosament com el colémbolo fantasma", explica el professor de biologia de BYU (Brigham Young University) Byron Adams, cap del projecte i expert en recerques a l'Antàrtida."I li diem així perquè és blanc, com un fantasma i, a més, perquè no l'aconseguíem trobar després de buscar-lo durant anys i anys i anys i vam començar a preguntar-nos si era real, si realment existia", relata.En un article publicat el 24 d'agost de 2020 a Proceedings of the National Academy of Sciences , els investigadors expliquen com van utilitzar la història de petits animals antàrtics microscòpics per a descobrir exactament com es va desenvolupar la dinàmica de la capa de gel de l'Antàrtida al llarg del temps i com va afectar això als ecosistemes històrics.Els investigadors han passat els últims 20 anys recol·lectant mostres de sis espècies diferents de microartròpodes en 91 llocs de l'Antàrtida. Aquests diminuts animals, coneguts com colémbolos, viuen a terra. Tenen una mobilitat molt limitada i només poden colonitzar àrees lliures de gel.Durant les edats de gel, les capes avancen, expandint la seva cobertura d'espai habitable, mentre que durant els períodes d'escalfament, les capes de gel es contreuen i es fan més petites, deixant més espais oberts on els animals del sòl poden dispersar-se. I així va anar sobrevivint.En estudiar les seves ubicacions actuals i els patrons de divergència genealògica i evolutiva, Adams i el seu equip ha pogut comprendre millor com la capa de gel de l'Antàrtida occidental ha canviat amb el temps. Els investigadors van trobar quatre espècies d'aquestes criatures, cadascuna de les quals mostrava poblacions genèticament diferents en llocs probablement aïllats durant milions d'anys.

