Foment demana que les ajudes per tenir cura dels fills no recaiguin sobre les empreses

La patronal catalana Foment del Treball ha dit la seva sobre les possibles mesures per ajudar els pares que tinguin cura dels seus fills a l'inici del curs escolar. Foment considera que s'ha de regular amb urgència per respondre a totes les eventualitats que e spoden produir, sigui perquè els pares que treballen hagin de cuidar els fills perquè s'hagin infectat de la Covid-19, o hagin de romandre en quarantena o s'hagi de tancar algun centre.Pels empresaris, s'ha de buscar solucions urgents per aconseguir una plena normalitat de la vida social, però afirma que en cap cas les empreses han d'assumir cap cost mitjançant la retribució total o parcial del permís, ni mitjançant la seva retribució i posterior recuperació de les hores del permís.Foment proposa que es promogui la prestació de baixa per incapacitat temporal, a càrrec de la Seguretat Social o la creació d'un permís per a l'atenció i cura dels fills, a càrrec d'un fons per a ajudes extraordinàries constituït per l'Estat i finançat pels pressupostos o a través dels fons europeus.

