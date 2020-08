L'OMS veu possible obrir les escoles a Europa: «No han estat el focus principal de la pandèmia»

L'Organització Mundial de la Salut veu possible obrir les escoles a Europa malgrat la Covid-19. "No han estat el focus principal de la pandèmia", ha dit aquest dijous el director general de l'OMS a Europa Hans Kluge. Els nens tenen un rol en la propagació del virus, però està lligat a les "reunions socials", ha explicat Kluge.L'OMS ha recomanat aplicar "mesures bàsiques" de seguretat a totes les escoles i de "distància social" en els centres de zones més afectades. Com que les autoritats ara tenen un "coneixement més sofisticat" de la pandèmia, Kluge ha defensat que és possible gestionar la transmissió del virus aquesta tardor i, alhora, mantenir "mantenir l'activitat econòmica"."No estem al febrer", ha recordat el director general de l'OMS a Europa Hans Kluge, tot i admetre l'augment generalitzat dels contagis al continent europeu en les últimes setmanes. Kluge ha reconegut que la tardor serà "un moment complicat" per la reobertura de les escoles, la coincidència amb la grip estacional i l'increment general de la mortalitat entre la gent gran.Per això, des de l'OMS no descarten "més hospitalitzacions i un augment de les morts" per la Covid-19 en els pròxims mesos. Kluge ha avisat els joves, focus dels contagis en aquesta segona onada, que un cop s'acabin les vacances estaran més en contacte amb la gent gran i que això suposarà un risc per aquest col·lectiu vulnerable.

