Cs demana al Govern que desaconselli l'assistència als actes de la Diada

Ciutadans continua la seva ofensiva contra els actes de la Diada . Aquest dijous ha criticat durament el Govern per "prioritzar la seva política nacionalista" per davant de la gestió contra la pandèmia i ha escomès contra els actes de la Diada programats per l'ANC. "Els 90 punts de concentració seran 90 punts de contagi, però sembla que l'ANC pot convocar manifestacions per tota la geografia catalana i no passa res". Així ho ha assegurat Carlos Carrizosa, president del grup de Ciutadans al Parlament i candidat del partit a la presidència de la Generalitat.Carrizosa ha afirmat defensar el dret de manifestació, però ha titllat l'ANC de "braç privat del procés" que vol "encerclar edificis de l'Estat, incloses universitats perquè segons l'ANC no s'impliquen prou en el procés". Ha considerat "intimidatòria" la voluntat de l'ANC. Ha assegurat que l'Assemblea té dret a concentrar-se perquè hi ha dret de manifestació, però ha demanat al Govern que "desaconselli" l'assistència a aquestes concentracions per raó de salut pública.El candidat de Ciutadans ha reclamat que, en cas que el Govern no vulgui desaconsellar l'assistència a les manifestacions, que es compleixin els requisits de seguretat establerts i s'informi de l'assistència prevista. També ha aprofitat per criticar l'executiu català per no acceptar l'ajuda oferta pel govern espanyol d'oferir personal de l'exèrcit espanyol com a rastrejadors.Sobre el possible acord amb el PP per concórrer a les eleccions, Carrizosa ha admès que fins ara no s'ha fet cap reunió formal amb la direcció popular, però que està convençut que aquesta coalició "la voldrien la majoria dels catalans constitucionalistes". Pel que fa als recels mostrats fins ara per Miquel Iceta i Alejandro Fernández, ha dit que responien a visions partidistes.Preguntat sobre la reacció del PP contra l'aproximació de Ciutadans al govern de Pedro Sánchez sobre els pressupostos de l'Estat, Carrizosa ha assegurat que s'ha d'evitar que els comptes "estiguin condicionats per Otegi i Rufián" i que siguin "els menys podemites possibles".Ciutadans va canviar el seu cap de cartell de manera abrupta aquest agost, quan l'executiva va decidir fer a un costat Lorena Roldán , que havia estat elegida en unes primàries com a candidata a la Generalitat, per situar Carrizosa en el seu lloc. Avui, el nou candidat només ha dit que liderarà el millor equip i que Roldán hi hauria de ser.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor