JxCat defensa la confrontació com a única via davant del «diàleg inexistent» de Sánchez

El president del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), Albert Batet, ha reafirmat en una entrevista a Europa Press l'aposta per l'estratègia de la confrontació amb l'Estat com van reivindicar la setmana passada l'expresident Carles Puigdemont el president Quim Torra . Batet ho ha justificat tenint en compte el "diàleg inexistent, imaginari, propi del cinema mut" del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.Bateta defensat que gestió i confrontació són dues cares de la mateixa moneda: "Si vols negociar i gestionar de forma eficient i eficaç Catalunya, inevitablement hauràs de confrontar amb l'Estat, perquè, o et retallaran financerament, o competències, o et posaran limitacions o et treuran diners com els romanents" dels ajuntaments.També ha argumentat que l'única estratègia que ha donat "resultats positius" és la confrontació democràtica i pacífica -ha dit-, assegurant que és la que ha permès ampliar la base independentista, i que així s'ha evidenciat en les diverses eleccions des de les que hi va haver el 21 de desembre de 2017.En l'àmbit internacional, creu que ha permès "desemmascarar la repressió de l'Estat durant l'1-O i les actuacions judicials" posteriors, amb sentències com la del jutge de primera instància de Brussel·les que va rebutjar l'entrega a Espanya de l'exconseller Lluís Puig , reclamat pel Tribunal Suprem per presumpta malversació de fons públics en la causa del procés.Després que ERC els retragués portar el debat de la confrontació al límit per un "càlcul electoral", Batet els ha recordat que aquesta estratègia és un projecte que neix "des del mateix 1 d'octubre de 2017, quan l'Estat no volia que els catalans votessin en un referèndum d'autodeterminació", i creu que han de seguir aquest camí.

"No ens deixen un altre camí, perquè la voluntat de diàleg real per part de l'Estat tendeix a un diàleg inexistent. Si rectifiquen i canvien d'opinió, ja saben on som", ha apuntat el dirigent de JxCat després que Sánchez, la ministra Margarita Robles i el líder del PSC, Miquel Iceta, qüestionessin la urgència de la taula de diàleg.

Encara que Sánchez defensés que l'intel·ligent és negociar, Batet ha rebatut que des de JxCat sempre estan disposats a dialogar i negociar "però no a fer retòrica del diàleg ni un diàleg estèril"."Estem asseguts en la taula de diàleg, però hi ha diàleg si els dos volen que hi hagi diàleg. Si hi ha una part que no vol, és un diàleg que no existeix", ha dit, deixant clar que si cal asseure's en una taula ha de ser per abordar el conflicte.



Crítiques d'ERC

Davant les crítiques d'ERC al fet que JxCat apel·li a la confrontació, Batet ha demanat a l'independentisme mirar més el que comparteixen que el que els separa, davant "la incessant repressió de l'Estat".

"Ens hem de fixar més en el que ens uneix. Ja que compartim repressió i exili, hem de compartir una estratègia entre l'independentisme", ha afegit.

