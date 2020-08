Desaparegut un home de 62 anys de Sant Julià de Llor i Bonmatí

Els Bombers, Mossos d'Esquadra, Agents Rurals i altres cossos policials locals busquen un home de 62 anys de Sant Julià de Llor i Bonmatí (Selva) que aquest dimecres va sortir en bicicleta i no va tornar a casa. En aquests moments els cossos d'emergència centren la recerca a la zona de les Planes d'Hostoles (Garrotxa), el Castell de Fornils i al nord-est del Pantà de Susqueda (Selva).Un testimoni l'hauria situat en aquesta zona a última hora de la tarda del dimecres. La família ha explicat que l'home va enviar un missatge avisant que havia arribat a Rupit (Osona) sobre tres quarts de tres de la tarda, però que s'estava quedant sense bateria al mòbil. Segons han afegit els familiars, el desaparegut cada dia surt amb bicicleta per la zona.Al llarg del dimecres a la tarda els Bombers i els Mossos ja van començar a fer una recerca per la zona d'Amer (Selva) i Rupit. Des d'aquest dijous al matí hi treballen nou dotacions terrestres i un helicòpter. També hi ha veïns que s'han ofert com a voluntaris.

