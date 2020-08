Educació avisa que controlarà les famílies que no portin els infants a l'escola

El Departament d'Educació avisa que activarà els procediments contra l'absentisme si alguna família decideix no portar les criatures a l'escola per por al contagi de la Covid-19. "Les escoles seran segures i, si alguna família no hi du els fills, ho haurà de justificar o es posaran en marxa els mecanismes d'absentisme que sempre s'han portat a terme", ha advertit aquest dijous el director general de Centres Públics i Concertats, Josep Gonzàlez-Cambray, en una entrevista a Rac1 Cambray, que assegura que la proposta de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, per als pares amb fills amb quarantena no li ha transmès "seguretat", ha insistit que les "evidències" demostren que els centres no són amplificadors de casos i que la Covid-19 entra a l'escola pels adults.Per al director general de Centres Públics i Concertats de la Generalitat, els centres han d'obrir amb el "mínim risc" i defensa que tenen la feina feta. Cambray entén que hi hagi "neguit amb un de curs enmig d'una pandèmia, però esgrimeix que les escoles són segures i que "no hi ha alternativa a no obrir les escoles", que entenen com a "servei públic"."Les escoles han de ser l'últim que tanqui", ha reblat, malgrat que això no garanteix, al seu entendre, que en un moment se n'hagin de tancar alguna o diverses i cal estar "preparats" per si passa i "fer-ho millor del que s'ha fet".Cambray ha recordat que, a Catalunya, s'han fixat grups estables fins i tot als instituts i no ha descartat plantejar grups "internivell", posant-t'ho tot "al servei de la pedagogia". Alhora, ha reconegut que les ràtios "com més baixes millor", però si en alguns casos hi ha ràtios més altes "els centres seguiran sent segurs".Quant al menjador, ha assegurat que és un servei imprescindible que garantirà les "mesures sanitàries i de control del risc", mantenint els grups estables a l'aula. Tampoc ha descartat instal·lar càmeres a les classes com planteja Madrid. "És una possibilitat, no és descartable", ha precisat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor