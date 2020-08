Barcelona retira la Medalla d'Or a Joan Carles I i reprova el govern espanyol per la gestió del cas

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres retirar la Medalla d'Or a Joan Carles I i reprovar el govern espanyol per la gestió de la crisi política que ha suposat la marxa del rei emèrit als Emirats Àrabs. L'acord s'ha pres amb els vots a favor d'ERC i JxCat -impulsors de la iniciativa-, l'abstenció dels comuns -partidaris de la retirada dels honors a Joan Carles I i no de la reprovació a l'executiu estatal- i el vot en contra del PSC, PP i Ciutadans. Els regidors de Barcelona pel Canvi no hi han participat.La proposta de les formacions independentistes no ha comptat amb el suport dels partits del govern municipal. Els comuns han optat per l'abstenció, malgrat haver negociat amb ERC en les últimes hores, pels dards dirigits en el text de la proposta a l'executiu del qual format part Unides Podem, soci polític de Barcelona en Comú. Els socialistes s'hi ha mostrat contraris per no compartir ni l'esmena a la totalitat a la monarquia ni les crítiques al govern espanyol en la gestió del cas.Tant l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, no han amagat la seva decepció amb el conjunt de la resolució votada. Ho han fet, però, amb matisos substancials. Colau ha lamentat la possibilitat de construir de forma complerta una majoria republicana al ple per la decisió d'ERC de no voler negociar el text final de l'acord. L'alcaldessa s'ha mostrat partidària de retirar la Medalla d'Or a Joan Carles I i de denunciar les "pràctiques corruptes" de la monarquia, però ha acusat les forces independentistes de perseguir només la reprovació del govern central i de voler crear una mala relació dels comuns amb l'executiu espanyol. "La seva és una política trista i de curta volada", ha afirmat l'alcaldessa, especialment crítica amb ERC, a qui ha preguntat si és partidària d'una majoria d'esquerres a Catalunya i Espanya.Al seu torn, Collboni ha acusat ERC i JxCat de limitar-se a voler "desgastar el govern d'Espanya". Collboni ha considerat la proposta dels grups municipals independentistes de "poti-poti" i ha instat el ple a centrar-se en les urgències de la pandèmia. Un argumentari compartit pel PP i Ciutadans (Cs), que també han votat en contra de la iniciativa de les formacions independentistes. El grup de Manel Valls, Barcelona pel Canvi, ni tan sols ha participat al ple.El cap de files d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha demanat que l'Ajuntament no es limiti a la retirada de la Medalla d'Or a Joan Carles I i que vagi molt més enllà. Maragall ha demanat una acció contundent del consistori amb la institució de la monarquia. "El rei emèrit ha trencat el seu contracte amb Barcelona", ha afirmat el dirigent republicà, que ha exposat que "la fugida del rei emèrit és una proclamació de responsabilitat i culpabilitat explícitament assumida". "La monarquia, i ens ho confirma Joan Carles, s'ha convertit en un paràsit", ha sentenciat Maragall, que no s'ha mostrat sorprès per l'abstenció dels comuns.La portaveu del grup municipal de JxCat, Elsa Artadi, ha afirmat que és de "decència política retirar els honors a Joan Carles". Artadi ha fixat el focus en el govern de coalició a Espanya, format pel PSOE i Unides Podem, amb suport dels comuns. "El govern espanyol és col·laborar necessari en la fugida del rei emèrit", ha expressat la dirigent independentista, que ha requerit a Colau ser conseqüent. "Si vol votar la proposta, voti-la", ha sentenciat.

