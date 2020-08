Les suspensions dels actes culturals, «dramàtiques» per a un sector que començava a aixecar el cap

La Cia Passabarret, en una imatge d'arxiu. Foto: Apcc

El món cultural està tornant a patir tota mena de cancel·lacions i ajornaments. Els diferents anuncis dels governs de l'Estat i de la Generalitat sobre la situació epidemiològica i les mesures per aturar una segona onada de contagis han fet que institucions i entitats privades hagin tirat enrere diverses festes i actes culturals que en molts casos podien representar l'únic ingrés d'artistes en el que portem d'any."El que ha anat sortint s'ha anat anul·lant, hem passat a fer un 10% de les actuacions previstes", explica el músic Magí Castro a. Aquest membre de la Cobla La Mitja Lluna i de la Cobla Cossetània ha hagut d'anar a treballar a la verema, mentre que altres companys seus de professió estan a l'expectativa de poder sobreviure també d'altres feines. "Pocs músics viuen de tocar", explica Castro, que reconeix que la situació del sector ja era precària abans del coronavirus.També encara dins del món de la música, el grup de folk Roba Estesa, conegut sobretot per les seves actuacions en festes majors, es troba actualment a zero. Alba Magriñà, una de les seves integrants, explica que durant tot el 2020 tan sols han fet dos concerts: un al mes de març a Madrid, just abans del confinament, i un altre en un restaurant de prop de Banyoles, en format acústic. "Teníem una gira curta de 10 bolos, per descansar una mica aquest any, en diversos llocs de Catalunya", comenta Magriñà. Eren de festivals privats i ajuntaments que a darrera hora s'han fet enrere.Una de les fórmules que els han proposat per parar el cop ha estat el cobrament en funció de les entrades venudes, però això no els ha funcionat. "Amb el Jazz la gent s'asseu, però era estrany un concert de Roba Estesa sense poder-se aixecar", explica.La suspensió de les actuacions amb poc marge de temps només compta amb l'alternativa promesa que l'any vinent sí que els contractaran. "Hi ha gent que viu d'això i si no ens paguen una part com a mínim aquesta gent no menja", diu.Que el món de la música està tocat ho corrobora Xavier Pié, president de l'Associació de Músics de Tarragona. "Som un col·lectiu súper estricte amb la normativa vigent", destaca, però "les institucions estan sembrant el caos i el desconcert en el sector cultural". En aquest sentit, posa en valor la tasca de l'Ajuntament de Tarragona, que ha dut a terme la festa de Sant Magí amb les mesures de seguretat i prevenció."Hi ha famílies senceres que viuen d'això i que n'estan patint les conseqüències, necessitem mesures clares que garanteixin l'activitat i no aquesta allau de cancel·lacions". "Se'ns associa amb l'oci nocturn, però estem parlant de cultura, volem que es posi en valor", denuncia.Benjamín Miguel i Manuel Barroso, integrants de la companyia de teatre Luky&Luke, lamenten que en els darrers dies "ha caigut pràcticament tot" el que tenien programat. Una de les actuacions era a Reus, però la situació de rebrot a la ciutat ha fet que s'ajornessin els actes culturals a l'espera que es pugui rebaixar l'índex de contagis a la capital del Baix Camp. En aquest sentit, recorden que "vam ser els primers als que van tallar les ales i els últims que vam sortir" i això ha tingut greus conseqüències econòmiques. "Amb la crisi de 2008 vam deixar molts companys pel camí i nosaltres ens manteníem, i amb aquesta crisi estem pendents, començo a tenir dubtes que sigui possible".Tot i el context, mostren una dosi de positivisme, i és que el fet que durant el confinament i els primers mesos de la represa tinguessin tan poca programació cultural ha fet que a l'agost i al setembre tot esclati. "Ens va sorprendre, ja que l'agost no sol ser un mes amb moltes actuacions", asseguren. La seva companyia, precisament, estan a l'expectativa de com anirà l'inici del curs escolar, ja que si tot va bé podrien fer actuacions als centres. "El sector està com boig buscant idees per sortir endavant", informa la companyia teatral, que al juny i al juliol no van arribar ni al terç de la feina que solien fer altres anys.Per la seva banda, David Sancho, membre de la Circoteca i de la companyia Passabarrets, qualifica de "dramàtic" que les factutacions els hagin caigut un 70%. "És impossible mantenir cap tipus d'infraestructura amb uns ingressos indeterminats i amb un futur incert", afegeix. Sancho creu que "s'ha vist una vegada més la precarietat cultural" i que algunes decisions de l'administració no han ajudat a millorar la situació: "El que han de fer és feina de proximitat, no han d'anul·lar els actes i si els anul·len que paguin, també".Aquest artista lamenta que els professionals "es queden sense res" en un context en què la majoria de vegades no hi ha un contracte signat per a les actuacions i, quan hi és, poden al·legar motius de força major per no pagar cap indemnització suspenent l'acte uns dies abans. "Comprometen el dia, però després ho anul·len", denuncia. "Això no és força major, és una decisió política", conclou, ja que de moment no hi ha hagut cap ordre ministerial que impedeixi celebrar festes majors.Per aquest motiu, comenta que la previsió econòmica per a moltes empreses del sector per al 2020 és "lamentable" i, per al 2021, "esfereïdora". Entre d'altres coses, perquè els pressupostos municipals de l'any vinent poden tornar a aplicar la recepta de la crisi anterior, és a dir, la retallada de les partides de cultura i festes per invertir en altres àrees que es consideren de més urgència. Alhora, tem que "seran molts els artistes que intentaran treballar de manera irregular i fer competència deslleial abaixant preus".Kristina Parera és membre de Toc de Gresca, una companyia teatral també del Camp de Tarragona que ha vist com "de cop i volta, en temporada alta, treballes un 30%". Posa com a exemple positiu l'Ajuntament de Vila-seca i els seus espectacles itinerants, en el sentit de trobar fórmules imaginatives per adaptar-se a la situació i evitar qualsevol possibilitat de contagi. "Tenim la sort de reinventar-nos", explica.Ara bé, això no ha evitat que molts altres ajuntaments i empreses hagin decidit suspendre actuacions. "De sobte, tens un contracte que en cas de suspensió es paga un 3%", afirma, "i els ajuntaments ens diuen que l'any que ve pagaran l'espectacle, però nosaltres necessitem viure ara". No tan sols són els consistoris, sinó també sales de festa o hotels els qui han començat a retallar per aquí."Tot és volàtil, quan sembla que la cosa millora et deixen enrere", es lamenta Parera, que ha constatat també com el sector públic està imposant condicions que no s'adeqüen a diferents perfils a l'hora d'atorgar subvencions.En el seu cas, a més, cada 15 dies assegura que es fa la prova del coronavirus i que "ara més que mai fan falta somriures". "És molt important que confiïn en què podem reinventar-nos", conclou.

