Catalunya supera els 125.000 contagis per coronavirus

Catalunya ja ha superat els 125.000 (125.499) casos de coronavirus diagnosticats. El Departament de Salut ha notificat 1.431 contagis nous aquest dijous, una xifra que augmenta en més de 500 la registrada tot just fa 24 hores. L'informe d'aquest matí també recull 13 morts més per la Covid-19, i ja en són 12.985 des de l'inici de la pandèmia.A banda, Salut també ha registrat un nou augment del risc de rebrot a tot Catalunya, que se situa en nivells altíssims. Des d'aquest dijous, 189,88, exactament tres punts per sobre que el dimecres. Pel que fa als hospitals, la situació continua estable: en les últimes hores han baixat els pacients ingressats, tant a planta (658, 4 menys) com a l'UCI (129, 7 menys).

