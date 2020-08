Més de 800 casos nous i un mort més per coronavirus al País Valencià

El País Valencià ha registrat des de l'última actualització 829 nous contagis per la Covid-19 confirmats per prova PCR, que situen la xifra total de positius en 21.599 persones, i un mort.Segons l'última actualització per part de la conselleria de Sanitat aquest dimecres, s'han detectat en l'última jornada 89 casos a Castelló (2.460 en total des de l'inici de la pandèmia), 220 a Alacant (6.748 en total) i 520 a València (12.389 en total). A més, hi ha 2 casos sense assignar.La consellera Ana Barceló destaca que "s'està produint un creixement sostingut del nombre de casos, ja que existeix una major capacitat de detecció" que ajuda a "comptar amb més armes per a frenar els contagis, com demostra el fet que el 40% dels casos actius són asimptomàtics".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor