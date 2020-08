Diada sense «motards» independentistes a la plaça Major de Vic

La plaça Major de Vic no serà la mateixa aquesta Diada de l'Onze de Setembre. Els motards independentistes no es concentraran al centre de Vic per després emprendre el camí fins a la manifestació convocada per ANC i Òmnium.Tal com ha pogut saber, l'Associació Motards Independentistes ha "desistit fer-ho" pel "risc sanitari que comporta", ja que concentra més de mil motos i "moltes persones d'arreu de Catalunya". Cal destacar que, a més, enguany estaven d'aniversari: fa 10 anys que es troben a la plaça de Vic.La trobada de motards independentistes ha esdevingut una tradició per la Diada a Vic. Des de primera hora del matí, l'olor de benzina i el soroll dels motors inundaven el centre de la ciutat i reunia centenars de motoristes. Acostumaven a fer un mosaic amb els vehicles, però l'any passat ja van desistir de fer-lo perquè moltes es quedaven fora de la plaça i no podien participar-hi.

