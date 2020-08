Les primeres dosis de la vacuna arribaran a Espanya a finals d'any «si tot va bé»

Les primeres dosis de la vacuna contra el coronavirus desenvolupada per la Universitat d'Oxford poden arribar a Espanya a finals d'any. Serà així, de fet, si "tot va bé". Aquesta és la previsió que fa el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que demana ser conscients del dens procés fins que una vacuna rep definitivament llum verda per distribuir-se a la població.Illa, en una entrevista a la Sexta, remarca que cal "fer les coses bé" en els propers mesos perquè la solució contra la Covid-19 sigui una realitat a l'estat espanyol més d'hora que tard. "Els experts europeus, entre els quals n'hi ha d'espanyols participant-hi de forma activa, han de veure que les fases finals de verificació d'aquesta vacuna donen un resultat satisfactori"."A finals de desembre, a finals d'aquest any, podríem començar a tenir les primeres dosis", preveu el ministre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor