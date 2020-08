VÍDEO Tensió al Camp Nou: aficionats entren al recinte a buscar Bartomeu

OJO Un grupo de aficionados entran en grupo al Camp Nou. El personal de seguridad no puede pararles. Van a por Bartomeu que está dentro. TENSIÓN EN EL CAMP NOU. Han tenido que intervenir los Mossos d’Esquadra #fcb #fcblive pic.twitter.com/dbilPntNcR — David Ibáñez (@DavidIbanez5) August 26, 2020

La bomba d'aquest dimarts de Leo Messi comunicant al Barça que vol marxar del club segueix esquitxant Josep Maria Bartomeu i la seva junta directiva, que ja estava tocada abans de l'anunci de l'argentí.Aquest dimecres, com a reacció al més que probable adeu de Messi, desenes d'aficionats s'han concentrat al voltant del Camp Nou amb pancartes i càntics contra l'actual president i demanant-li al capità que es quedi.En un moment de la manifestació, la tensió ha escalat quan un bon grapat d'aficionats han entrat al recinte de l'estadi per buscar Bartomeu, mentre els encarregats de seguretat no ho podien evitar, tal com ha recollit en un vídeo el periodista de Mediaset David Ibáñez. Segons informa el mateix Ibáñez, han hagut d'intervenir els Mossos d'Esquadra.

