Els primers catalans que cobraran per penjar contingut a TikTok

Els bessons de Navàs (Bages) Jordi i Arnau Puig, de qui NacióDigital ja en va parlar el gener d'enguany , seran uns dels primers que cobraran pels seus continguts a la xarxa TikTok. A principis d'any tenien 10 milions de seguidors, a hores d'ara ja en tenen més de 20.Els navassencs han estat uns dels guanyadors dels Fons Europeus per a Joves Creadors que ha creat la xarxa, dotat amb 60 milions d'euros. Fins ara, el que cobraven els joves fotògrafs venia per la publicitat de les marques. Ara, rebran diners directament pel seu contingut: com més passions desperti, més en guanyaran.En Jordi, va decidir crear-se, el mes de juliol de 2019, un perfil de TikTok perquè veia que hi havia usuaris que no coneixia de res que agafaven fotografies que ell havia penjat al seu Instagram personal i les publicaven, sense permís, a aquesta plataforma pensada per compartir vídeos de curta durada. El que no sabia el navassenc era que aquesta decisió el portaria a convertir-se en l'usuari amb més èxit de TikTok a nivell espanyol. De fet, amb només cinc mesos, el seu perfil, que comparteix amb el seu germà Arnau, ja comptava amb gairebé deu milions de seguidors, una xifra rècord que els va situar com el perfil que més creixement ha experimentat en la plataforma en qüestió durant el 2019. Durant aquest 2020 la seva audiència s'ha duplicat.Fa un temps TikTok va anunciar que començaria a pagar a creadors de contingut americans, però a partir d'ara s'estendrà també als creadors europeus. L'objectiu és poder oferir als anomenats tiktokers un treball a temps complet. Per aconseguir cobrar s'han de complir uns quants requisits:- Tenir més de 18 anys- Tenir un número de seguidors considerable- Publicar contingut de forma constant i seguint les normes de Tik TokD'altra banda, Facebook també ha mogut fitxa i ha ofert diners i contractes a tiktokers rellevants perquè es passin a Instagram Reels i creïn contingut en la nova plataforma. La guerra no ha fet més que començar.

