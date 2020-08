La reflexió d'Oriol Mitjà des del llit de l'hospital

Treball en equip i altíssim nivell de qualitat asistencial de tots els professionals de l'@icscat 🏥, infermers, metges i altres. Moltes gràcies😀



Avui cap a casa, més convençut que hem d'ajudar als Serveis Curatius, a través de l'enfortiment dels Serveis Preventius Covid19 pic.twitter.com/ZMbX7a2MlB — Oriol Mitjà (@oriolmitja) August 26, 2020

Oriol Mitjà ha estat operat d'èxit del braç. Se'l va trencar en caure per les escales, tal com ell mateix va explicar a través de les xarxes socials. Aquest dimecres, també en una publicació a Twitter, l'epidemiòleg ha explicat que ja rep l'alta i que se'n torna cap a casa, "més convençut que hem d'ajudar als Serveis Curatius, a través de l'enfortiment dels Serveis Preventius de la Covid-19".Mitjà ha acompanyat el text, en què també agraeix el "treball en equip i altíssim nivell de qualitat assistencial" dels infermers, metges i professionals en general de l'Institut Català de la Salut, amb una foto seva estirat al llit de l'hospital. El mateix Mitjà expressava un parell de dies enrere que el tracte que estava rebent per part dels sanitaris del Vall d'Hebron l'havia fet "recuperar l'admiració" per la professió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor