VÍDEO Primeres imatges de l'entrevista d'Évole a Pau Donés poc abans de la mort del cantant

"Aquesta entrevista, si es veu, es veurà quan ja no hi siguis", assenyala Jordi Évole. "Hòstia, això així fa una mica de respecte, però estic aquí per parlar de la vida, no de la mort", respon Pau Donés. Aquests són els primers segons de l'avançament del documental que ha vist la llum aquest dimecres. L'eterna veu de Jarabe de Palo va destinar una part de les seves últimes hores a conversar amb el periodista. Una entrevista de la qual n'ha sortit Eso que tú me das, la peça que Évole presenta al Festival de Málaga."Tant de bo sabéssim marxar de la vida com ha marxat el Pau, donant aquest exemple, volent ajudar els altres, desdramatitzant el que li està passant, exhibint-lo i fent pedagogia del que és tenir una malaltia com és el càncer", ha reflexionat Évole, que també ha detallat que "l'entrevista té molt més de vida que de mort". Diagnosticat de càncer el 2015, Donés va trucar des de l'hospital el seu amic vint dies abans de morir i li va demanar de passar els seus darrers moments a la Vall d'Aran i enregistrar una conversa de la qual el documental n'és el resultat."Si l'espectador pot treure la meitat del que jo he pogut treure fent aquest treball, crec que és moltíssim. A mi m'ha servit molt les coses que el Pau diu al documental", ha comentat Évole, que considera que la pel·lícula s'hauria de veure amb una llibreta i anar apuntant, i fins i tot rellegir-les en algun mal dia. I ha afegit: "Hi ha frases del Pau que s'haurien de prendre com un medicament cada vuit hores perquè poden ser molt útils per segons quins estats d'ànim"."El Pau volia seguir viu i ho segueix amb aquesta pel·lícula", remata Évole. El documental es podrà veure als cinemes a partir del 8 d'octubre en una recaptació solidària per a la investigació contra el càncer.

