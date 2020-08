El requisit imprescindible que ha de complir la vacuna contra el coronavirus per recuperar la normalitat

Un nou model computacional publicat a la revista científica American Journal of Preventive Medicine assenyala que la vacuna de la Covid-19 haurà de ser al menys un 80% efectiva per aconseguir un complet retorn a la normalitat de la societat.Investigadors de tot el món s'afanyen a trobar una vacuna per frenar els contagis i, al mateix temps, eliminar la necessitat del distanciament social, l'ús de màscares i els límits a les reunions interpersonals. En un nou estudi, aquest model de simulació computada va trobar que si el 75% de la població es vacuna, el producte ha de tenir una eficàcia (capacitat de protecció contra la infecció de, com a mínim, el 70% per prevenir una epidèmia i almenys el 80% per a extingir una epidèmia en curs.En canvi, si només es vacuna el 60% de la població, els llindars són encara més alts, al voltant del 80% per prevenir una epidèmia i el 100% per extingir una epidèmia en curs."Alguns estan pressionant perquè la vacuna surti el més ràpid possible perquè la vida pugui 'tornar a la normalitat'. No obstant, hem d'establir expectatives adequades. El fet que una vacuna surti a la llum no vol dir que es pugui tornar a la vida com era abans de la pandèmia. És important recordar que una vacuna és com molts altres productes, el que importa no és només que un producte estigui disponible, sinó també com d'efectiu és", explica Bruce I. Lee, de l'Escola de Graduats de Salut Pública i Política de Salut de la CUNY, a Nova York.Els investigadors diuen que els resultats del seu estudi poden proporcionar objectius per als desenvolupadors de vacunes, així com donar forma a les expectatives dels responsables polítics, els líders empresarials i el públic en general.

