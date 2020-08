Detingut el presumpte assassí d'un sensesostre en un parc de València

Agents de la policia espanyola han detingut el presumpte autor de l'apunyalament mortal d'un sensesostre en un parc de València, comès pels volts de Nadal del 2019, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia en un comunicat.La detenció del presumpte autor dels fets, un home de 60 anys, es va produir dilluns passat a València. Es tracta d'un home que suposadament solia dormir al mateix lloc que la víctima, que va rebre una punyalada al pit. L'arrestat, amb antecedents policials, ha passat ja a disposició judicial i s'ha decretat el seu ingrés a la presó per un delicte d'homicidi.Els fets van passar la matinada del 23 de desembre, cap a les 4.30 hores, quan una patrulla de Policia Local va trobar el cos sense vida d'un home als peus d'un banc a la plaça Martí Grajales de València. La víctima, de 64 anys, presentava una ferida d'arma blanca al pit que va resultar mortal. A pocs metres del lloc dels fets, es va trobar un ganivet ple de sang.Els agents es van fer càrrec de les indagacions i, gràcies a les proves recollides al lloc i després d'una llarga tasca d'investigació, van aconseguir identificar com a possible sospitós un home que solia dormir on va ser trobada la víctima. Finalment, després de nombroses comprovacions, els agents van detenir el sospitós com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi.

