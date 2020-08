Una nova molècula per frenar el Parkinson obté resultats «prometedors»

Un treball liderat per l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB) del CSIC, associat a l'IDIBAPS, ha aconseguit uns resultats preliminars "prometedors" en una nova molècula provada en ratolins i micos. L'estudi publicat la revista EBioMedicine de The Lancet indica que s'ha utilitzat una molècula d'oligonucleòtids per reduir la síntesi i evitar l'acumulació de la proteïna alfa-sinucleïna que forma cossos de Lewy, que són un senyal primerenc de la malaltia.Per evitar una reducció excessiva de la síntesi en tot el cervell, que tindria efectes secundaris nocius i tòxics, s'ha sintetitzat una nova seqüència d'oligonucleòtid contra alfa-sinucleïna combinada amb indatralina. En els resultats no s'observa toxicitat.Per malalties com el parkinson, l'acumulació de la proteïna alfa-sinucleïna pot donar-se durant dècades abans que els símptomes de la malaltia es facin visibles. Aquest nou tractament amb oligonucleòtids, destaquen els investigadors, ofereix una estratègia d'intervenció primerenca per retardar la progressió del Parkinson.En l'estudi també han participat científics del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental (CIBERSAM) i de Malalties Neurodegeneratives (CIBERNED), de la Universitat Federal de Paranà (Brasil), de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron (Barcelona), i la Institució Catalana per a la Recerca i Estudis Avançats (ICREA).

