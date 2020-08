Espanya, la segona economia de l'OCDE més afectada per la crisi del coronavirus

Espanya és la segona economia desenvolupada del món més tocada per la crisi de la covid-19 amb una caiguda del PIB del 18,5% en el segon trimestre de l'any, segons les últimes dades de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Entre els països desenvolupats, només el Regne Unit ha registrat una davallada més pronunciada que l'espanyola (-20,4%) en els darrers mesos.En global, les economies de l'OCDE han patit el retrocés econòmic més gran de la seva història amb una caiguda del PIB del 9,8% entre abril i juny. "És la caiguda més gran mai registrada a l'àrea de l'OCDE", ha assegurat l'organització aquest dimecres en un comunicat on recorda que l'impacte és "significativament" més greu que en el pitjor moment de la crisi financera del 2009.A la zona euro el PIB ha disminuït un 12,1% aquest darrer trimestre, segons l'OCDE. Després d'Espanya, Hongria (-14,5%), Portugal (-14,1%) i França (-13,8%) són per ara els països de la Unió Europea més afectats per la crisi de la covid-19.En comparació amb Europa on s'han aplicat mesures més restrictives contra la covid-19, els Estats Units i el Japó han patit un cop econòmic més modest. El PIB nord-americà ha caigut un 9,5% i el japonès un 7,8%.

