Un estudi científic conclou que tossir al colze no sempre serveix per evitar contagis

Investigadors de la Índia han analitzat els camps de flux de la tos en diversos escenaris comuns per intentar determinar quines són les millors vies de protecció per impedir l'expansió del virus. Una de les principals conclusions de l'estudi, publicat a la revista Physics of Fluids i elaborat per Padmanabha Prasanna Simha, de l'Agència d'Investigació Espacial de la India, i Prasanna Simha Mohan Rao, de l'Institut Sri Jayadeva, és que el colze no és útil, per si sol, per impedir contagiar a la gent del nostre voltant quan tossim.La densitat i la temperatura estan estretament relacionades i la tos tendeix a ser més càlida que l'aire circumdant. Aprofitant aquesta connexió, Simha i Rao van utilitzar una tècnica anomenada imatges Schlieren, que visualitza canvis en la densitat, per a capturar imatges de tos de cinc voluntaris. En rastrejar el moviment d'una tos en imatges successives, l'equip va estimar la velocitat i la dispersió de les gotes expulsades.En aquest sentit, afirmen que un braç, per si sol, no té capacitat per obstruir de forma adequada el flux d'aire que pot portar partícules infeccioses. Només és útil si el colze està cobert, ja sigui amb una màniga o qualsevol altre material, que pugui ajudar a fer de retenció. Quan tossim al colze, la tos pot filtrar-se a través de qualsevol obertura de l'extremitat i propagar-se igualment en moltes direccions a través de l'aire.

