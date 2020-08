L'Estat i les autonomies intenten salvar en temps de descompte l'inici del curs

Quin és el criteri definitiu per a l'obligatorietat de mascaretes a les aules? Com i quan es prendrà la temperatura als alumnes? Hi haurà facilitats per a les famílies que hagin de tenir cura dels fills en cas que hagin de fer quarantena? No ha estat fins a aquest dijous, quan falten quatre dies perquè arrenqui setembre, que l'Estat té previst reunir-se amb les autonomies per salvar l'inici del curs escolar en un context d'augment significatiu dels contagis. A la trobada, de format telemàtic, cada territori hi anirà amb el seu pla sota el braç, mentre que el ministeri d'Educació intentarà unificar alguns dels criteris amb l'objectiu de garantir que les escoles obrin malgrat haver de conviure amb la pandèmia.La reunió, en la qual hi participaran la ministra d'Educació, Isabel Celáa, i el ministre de Salut, Salvador Illa, i tots els representants territorials de les dues àrees està embolcallada de polèmica pel retard i la incertesa amb el qual professorat i famílies consideren que s'està actuant. En el cas de Madrid, per exemple, ja s'ha anunciat l'ajornament de l'inici del curs i els docents han convocat una vaga. El clima de la reunió s'ha enverinat també des del moment en què Podem ha aixecat el dit contra Celáa, a qui ha acusat de "falta de lideratge". En els darrers quatre mesos els discursos de la ministra han estat canviants: des d'assegurar el 4 de maig que les classes es reduirien a la meitat amb 15 alumnes màxim per aula a apuntar després que el curs seria semipresencial i, després, treballar en un protocol per garantir l'obertura i la presencialitat en els centres.També les autonomies, com Catalunya mateixa, han anat corregint els seus plantejaments a mesura que la segona onada de l'epidèmia es precipitava contra pronòstic i sense els recursos de rastreig

