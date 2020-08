La UGT acusa els governs d'«improvisació permanent» i reclama prorrogar els ERTO fins a fi d'any

La UGT ha fet una crida als governs espanyol i català perquè posin fi a la "improvisació permanent" davant els brots de pandèmia i que facin una planificació estratègica per als propers mesos. El sindicat ha demanat que es prorroguin els ERTO fins a finals d'any en tots els sectors econòmics. Ho ha afirmat el secretari general de la central, Camil Ros, en una compareixença aquest dimecres.La UGT catalana s'alinea així amb la majoria dels sindicats i amb la patronal CEOE, que porta mesos demanant al'executiu de Pedro Sánchez una pròrroga dels ERTO fins a finals d'any. Camil Ros ha demanat que els governs "no generin alarmisme" i que donin estabilitat a la societat i l'economia. Ha assegurat, però, que una recuperació total no serà factible fins que es derogui la reforma laboral i es reverteixin els anys de retallades en els serveis sanitaris.El dirigent sindical ha criticat que es parli del retorn a les escoles, que és un tema fonamental, pe`ro no gens del retorn als centres de treball. "Després de l'estat d'alarma, moltes empreses no van tornar a la seva activitat normal perquè entraven en període estival o es va continuar amb teletreball. Setembre serà el moment de la prova de foc per al món del treball", ha dit, i ha reclamat que es parli també de les mesures que s'hauran d'adoptar en els centres de treball.Ros ha exigit un pla específic per als sectors turístic i de comerç, especialment afectats per la crisi, emmarcat en un programa de reactivació econòmica global de política industrial. La UGT ha reclamat un paquet de mesures de conciliació enfocat als pares en vigílies de l'inici del nou curs escolar.Preguntat sobre el teletreball, el secretari general d'UGT l'ha considerat una mesura d'emergència, però no pas una alternativa a llarg termini, ja que "genera discriminació" i ha demanat un debat en profunditat sobre el tema. Ros ha dit que "no es pot confondre el teletreball en teleprecarietat".

