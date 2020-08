Aragonès sosté que el repte de l'independentisme és superar el 50% dels vots a les eleccions

A les acaballes d'agost, tots els partits es preparen per afrontar un setembre en un context preelectoral. En plena divisió de l'independentisme, incapaç de consensuar una estratègia, el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha defensat que el repte que s'ha de fixar és el de "superar el 50% dels vots a tots les eleccions". El líder dels republicans extramurs està convençut que l'independentisme està en condicions de fer-ho si s'estableix un mínim comú denominador entre les diferents candidatures per "maximitzar" resultats.Aragonès ha diagnosticat que l'independentisme té limitacions i que, per avançar, cal fer una "anàlisi realista" de la situació per determinar com superar-les. Superar el 50% dels vots, que l'independentisme sigui percebut com a sinònim de "bon govern" i la internacionalització de la causa, ha dit, és el trident que pot desembocar en el referèndum. "El referèndum serà inevitable, la qüestió és quant tardarem i a quin cost", ha dit Aragonès.El dirigent republicà ha insistit que cal apostar per una estratègia de "grans majories i grans consensos" i que per això cal "generositat i humilitat". De fet, ha llançat un dard sense mencionar directament els seus rivals de JxCat: "Jo no tinc la raó absoluta. Tampoc la té ningú altre".De nou, ha defensat la taula de negociació amb el govern espanyol com a via per avançar, malgrat reconèixer que el PSOE hi va "arrossegant" els peus i que, a hores d'ara, hauran de "recuperar el crèdit" si realment aposten per la via dialogada. Aragonès ha reclamat al govern de Pedro Sánchez que compleixi els acords, un "canvi d'actitud" amb Catalunya i el conflicte polític que passa per "revertir" l'actitud de "venjança" de la Fiscalia.

