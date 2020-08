Aragonès reclama a l'Estat que allargui els ERTO en el sector turístic fins a l'1 d'abril del 2021

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha reclamat a l'Estat que allargui els ERTO en el sector del turisme fins a l'inici de la temporada que ve, és a dir, fins a l'1 d'abril del 2021. En cas contrari, ha advertit, s'estarà abocant els treballadors d'aquest sector "a la precarietat". Centrar-se en el valor i la qualitat de l'oferta i no en el volum de turistes és un dels grans canvis que ha defensat que cal impulsar amb perspectiva de futur.En una conferència sobre la recuperació econòmica pronunciada a Calonge, Aragonès també ha tornat a demanar al govern espanyol que flexibilitzi l'objectiu de dèficit de la Generalitat, que considera que hauria de ser de l'1%. Només que fos del 0,2%, ha precisat, es podrien disposar de 450 milions d'euros més per a sectors que en aquests moments requereixen de bombolles d'oxigen per superar la crisi.Aragonès ha assenyalat la importància del "pla Marshall" que suposaran els recursos que han de venir dels fons europeus i que la Generalitat reclama que, en el cas de Catalunya, han de ser 31.000 milions. Ha advertit que si els criteris de repartiment per part de l'Estat són polítics, Catalunya en sortirà malparada. Però ha insistit que a nivell de projectes l'economia catalana està "preparada"amb 20 projectes de caràcter prioritari que impliquen 145 actuacions encaminades a replantejar el model productiu del país. És per això que ha subratllat que cal una agència independent que reparteixi els fons amb criteris objectius.A l'hora d'avançar cap a un replantejament del model productiu, el vicepresident ha argumentat que cal desterrar una economia basada en el volum, en la màxima exportació o màxima xifra de turistes. L'economia, ha dit, ha de pivotar en el valor i la qualitat. "Això és el que ens permetrà ser competitius. Si anem a competir a preus barats, mai guanyarem", ha assegurat.Pel que fa a l'oferiment que ha fet el president Pedro Sánchez a les autonomies perquè sol·licitin l'estat d'alarma al seu territori si ho necessiten, Aragonès ha argumentat que aquest estat d'alarma territorial ja es podria haver aplicat a l'abril, quan demanaven la gestió descentralitzada. Segons el vicepresident, a hores d'ara Catalunya ja té els instruments legals per aplicar les mesures de contenció de l'epidèmia. "El que necessitem és que els epidemiòlegs facin d'epidemiòlegs i els jutges de jutges, i no d'epidemiòlegs. Hi ha resolucions judicials que sorprenen", ha afirmat. També ha emplaçat el govern espanyol a no "defugir" la feina que li correspon i l'ha emplaçat a garantir una prestació als pares que s'hagin de fer càrrec de les criatures en cas que hagin de fer quarantena.De fet, sobre el retorn a l'escola, ha puntualitzat que no s'ha de ser "ingenu" i assumir que hi haurà "alguns contagis" i, per tant, el "tancament d'algun grup". La qüestió, ha dit, és que s'estigui preparat per afrontar-ho, fet que considera que garanteix els plans anunciats per Educació i Salut.

