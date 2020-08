Rosalía, nominada a millor artista femenina de l'any als Billboard de la Música Llatina

Billboard ha anunciat els finalistes als premis de la Música Llatina, originalment programats per al mes d'abril i que la pandèmia va obligar a anul·lar. L'organització ha reprogramat l'esdeveniment, que tindrà lloc el 21 d'octubre a Miami, i que ha nominat Rosalía com a millor artista femenina de l'any.Alhora, l'artista catalana optarà a dues nominacions més en la categoria de millor cançó de pop llatí de l'any amb Yo x Ti, Tu x Mi, juntament amb Ozuna, i per Con altura, amb J Balvin i El Guincho.L'acte, en què es commemorarà el 30è aniversari, la Setmana Billboard de Música Llatina, inclourà converses d'estrelles de la músic, tallers i actuacions en directe, amb la participació d'artistes com la mateixa Rosalía, J Balvin, Los Tigres del Norte i Ozuna.

