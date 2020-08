Multen uns voluntaris per repartir menjar a les famílies necessitades durant d'estat d'alarma

No. No té ningun sentit multar a qui reparteix solidaritat. Sembla que la sanció va tindre lloc en els primers dies de confinament, quan les indicacions de les autoritats sanitàries estaven definint-se. Es revisaran els fets i s’actuarà conforme a llei i a la lògica humanitària. pic.twitter.com/yf18JGamXX — Joan Ribó (@joanribo) August 25, 2020

L'Espai Veïnal Cabanyal ha denunciat aquesta setmana a través de les xarxes socials les multes per import total de 4.200 euros imposades a la Lusitana Taverna, restaurant situat en aquest barri valencià, i a la Xarxa d'Aliments de l'entitat veïnal "per repartir aliments a les famílies necessitades del Cabanyal durant l'estat d'alarma". L'alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat en xarxes socials que es revisaran les sancions "i s'actuarà conforme a la llei i a la lògica humanitària". En el vídeo difós per aquesta associació en xarxes socials , el propietari del restaurant, Javier, explica que quan es va veure obligat a tancar per la declaració de l'estat d'alarma es va adonar que tenia "molt de menjar en estoc i volia donar-la a col·lectius i gent vulnerable del barri". Per això, continua, es va posar en contacte amb Creu Roja, els treballadors del centre de salut del barri i la Policia Local "per veure quina era la millor manera de dur-ho a terme"."I així vam fer", sosté el propietari, que explica que el 17 de març van fer un repartiment de 84 racions de menjar a famílies derivades de l'associació Brúfol i Espai Veïnal que acudien al local cada deu minuts. Un representant per família "mantenint la distància de seguretat" mentre ells anaven equipats amb les seves EPI.A les 16.30 hores, segons el seu relat, van acabar el repartiment i va arribar la Policia Local "amb to amenaçador, dient-li a una companya voluntària que es deixés de fer de bona samaritana" i a ell mateix que li anava a tancar el negoci. "No estàvem fent cap activitat il·legal, el BOE el contemplava, el policia va dir que li era igual el que posava en el BOE i que si no teníem permís de Delegació del Govern, no podíem fer tal cosa", incideix.Javier assegura que durant la pandèmia han continuat utilitzant el restaurant com a punt de magatzematge i distribució dels aliments donats i ha denunciat "l'abús d'autoritat", al mateix temps que demana que l'Ajuntament de València "se n'adoni que ha estat un error", perquè el que han fet "és ajudar a les persones que no tenien res dins del Cabanyal".Després de la publicació en xarxes socials, els internautes han posat en marxa una petició en Change.org perquè s'anul·li la multa davant la "injustícia" que suposa. En aquest sentit, a través de Twitter, l'alcalde de València ha afirmat que "no té cap sentit multar a qui reparteix solidaritat"."Sembla que la sanció va tenir lloc en els primers dies de confinament, quan les indicacions de les autoritats sanitàries estaven definint-se. Es revisaran els fets i s'actuarà conforme a la llei i a la lògica humanitària", ha asseverat.

