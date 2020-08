Bartomeu sospesa dimitir si això facilita que Messi es quedi al Barça

Josep Maria Bartomeu sospesa dimitir si això serveix perquè Leo Messi continuï al Barça, segons ha avançat TV3. Dimarts, el jugador argentí va comunicar aquest dimarts que no volia seguir al club . El moviment de l'argentí ja arribava en plena crisi institucional a l'entitat blaugrana després de la derrota per 2-8 contra el Bayern de Munic als quarts de final de la Lliga de Campions i de la negativa de Bartomeu a dimitir -almenys fins avui- tot i la temporada en blanc i el fracàs dels últims anys. El president blaugrana -en silenci des de la desfeta europea i sense donar explicacions pel cas Messi- havia pres decisions que havien enfadat l'argentí, un divorci estructurat en cinc moments Segons la informació de la televisió pública catalana, el moviment de Bartomeu seria un pas al costat, de manera que la junta directiva actual continuaria comandant el club, però sense ell al capdavant. La dirigència blaugrana ha patit sotragades en els últims mesos, cap d'elles tan rellevant com la de la crisi oberta per l'afer de les xarxes socials. Empreses contractades pel club, en aquest sentit, laminaven el prestigi de jugadors del club.El jugador, enfrontat a la directiva, havia comunicat l'adeu només un dia després que el nou entrenador, Ronald Koeman, li fes saber a un dels seus millors amics, Luis Suárez, que no comptava amb ell, com tampoc ho fa amb peces com Arturo Vidal, Ivan Rakitic o Samuel Umtiti. El jugador té una clàusula de rescissió de 700 milions d'euros, però podria fer valer una part del contracte segons la qual pot marxar a final de temporada. El Manchester City de Pep Guardiola apareix com el club més ben posicionar per acollir l'argentí i els dos clubs, també segons TV3, ja parlen sobre intercanvis de jugadors.En cas d'abandonar el club, es trencaria una trajectòria que fa pràcticament vint anys que dura. Messi va arribar amb 13 anys a Barcelona, abans del 20 ja es va consolidar al primer equip i sota la batuta de Pep Guardiola va acabar d'esclatar. El seu palmarès és de llegenda: quatre Lligues de Campions, deu lligues, vuit Supercopes d'Espanya, sis Copes del Rei, tres Supercopes d'Europa i tres Mundials de Clubs.

