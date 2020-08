Podrien els aldarulls de Wisconsin impulsar Trump a la reelecció?

Divendres passat, quan escrivia la columna setmanal sobre les eleccions americanes per a, i més concretament feia un resum sobre com havia anat la convenció demòcrata , feia una afirmació segons la qual possiblement l'estat més clau de les eleccions del dia 3 de novembre seria Wisconsin, que és on els demòcrates acabaven de celebrar la convenció. L'afirmació es basava en què si Joe Biden era capaç de recuperar Michigan, Pennsilvània i Wisconsin -en els tres estats de la rust belt area, la gran zona industrial del país, va per davant a les enquestes a diferència de Hillary Clinton, que hi va perdre-, els demòcrates recuperarien la Casa BlancaEl fet que afirmés que Wisconsin suposava una plaça clau és perquè la setmana passada els republicans van fer-hi una ofensiva d'anuncis en els estats que per a ells són decisius. Michigan i Pennsilvània no hi eren, però sí Wisconsin, on segons les enquestes és la plaça en la qual podria competir la victòria. Tot i això, els pronòstics indiquen que Donald Trump va per darrere dels demòcrates.Dilluns, en el primer dia de la convenció republicana, els de Trump van voler llançar dos missatges. El primer, sobre les bonances de les polítiques econòmiques del presisdent, fins i tot durant la pandèmia. L'altre és que, si Biden és president, els Estats Units es convertiran en el país del caos i de l'anarquisme. Només s'havia de mirar, segons els republicans, els greus disturbis que encara duren des de la mort de George Floyd el mes de maig. Els governadors demòcrates no han sabut -ni saben- com aturar els disturbis i, segons aquest punt de vista, només es podrà fer un canvi amb nous governadors republicans i mantenint Trump a la Casa Blanca.El candidat es va erigir fa unes setmanes com a representant de la llei i l'ordre tal com ja va fer Richard Nixon el 1968, quan es va presentar com el cap de cartell que acabaria amb les manifestacions en contra de la guerra del Vietnam. Doncs bé: ahir, i amb això no vull dir que sigui un fet provocat no vilgut, va passar un fet que podria canviar el resultat d'un dels estats claus en les eleccions presidencials dels Estats Units el pròxim dia 3 de novembre.Trump va guanyar a Wisconsin fa quatre anys per un estret marge de 28.000 vots, un 1% del total. Si analitzem el resultat de en aquest estat, que té 72 comtats, només un d'ells va ser per a Clinton. És el cas de Milwaukee, on la candidata demòcrata s'hi va imposar tot i perdre 57.000 vots respecte el resultat de Barack Obama. Just a sota de Milwaukee, al comtat de Kenosha, que va ser republicà el 2016, s'hi va produir dilluns un terrible incident quan un jove afroamericà, Jacob Blake, intentava entrar al seu cotxe i va rebre set trets a l'esquena per part de la policia local.En el moment d'escriure aquest article, el seu estat continua sent molt greu però estable. Aquest fet no ha fet més que tornar a revifar les protestes als carrers, en especial a l'estat de Wisconsin i en particular als comtats de Kenosha i Milwaukee. L'evolució dels disturbis dels pròxims dies i setmanes en aquesta zona podria contribuir a decantar la balança en aquest estat i de retruc també podria acabar sent decisiu per saber si Donald Trump segueix a la Casa Blanca o Joe Biden es converteix en el 46è president dels Estats Units.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor