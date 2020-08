Puyol es posa al costat de Messi: «Tot el meu suport, amic»

👏👏 — Luis Suarez (@LuisSuarez9) August 25, 2020

Catalunya serà sempre casa teva. Moltes gràcies per tots aquest temps de felicitat i d’un futbol extraordinari. Hem tingut la sort de compartir uns anys de les nostres vides amb el millor jugador del món. I un noble esportista No t’oblidarem mai. Leo Messi, Creu de Sant Jordi. pic.twitter.com/Ojev577MoE — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 25, 2020

En el cas que Bartomeu segueixi sense escoltar, @sialfutur donarà suport actiu a la moció de censura ja en marxa — Víctor Font (@victor_font) August 25, 2020

Leo Messi s'ha decidit: no vol continuar al Barça. Això ha fet saber al club aquest dimarts a la tarda, a través d'un burofax. El divorci amb la junta directiva de Josep Maria Bartomeu ha esclatat definitivament després de tancar una temporada en blanc amb l'històric 2-8 contra el Bayern.La decisió de Messi ha aixecat un gran rebombori a les xarxes socials, on un referent del barcelonisme com Carles Puyol s'ha posat del seu costat: "Respecte i admiració, Leo. Tot el meu suport, amic", ha manifestat la llegenda culer. A més, el millor amic de l'argentí, Luis Suárez (al qual Koeman ja ha advertit que no vol a l'equip) ha respost a la piulada de Puyol amb aplaudiments.Quim Torra també s'ha pronunciat a Twitter sobre la qüestió, donant per fet que el crac del Barça deixarà l'equip: "Catalunya serà sempre casa teva", ha dit el president de Catalunya, que ha afegit que "no t'oblidarem mai. Leo Messi, Creu de Sant Jordi".Una altra reacció que ha provocat un gran nombre d'interaccions és la de Victor Font, candidat a la presidència del Futbol Club Barcelona: "Saps perfectament que si els culers poguéssim anar a l’Estadi, tot el camp seria un clam: Bartomeu plega ja!", ha expressat, i ha anunciat que si no dimiteix, la seva candidatura donarà suport a la moció de censura que hi ha en marxa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor