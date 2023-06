s'ha decantat finalment per l'i ha posat punt final al somni de retornar al Barça. El club blaugrana competia amb els milions de lai de l', i finalment se li ha escapat l'astre argentí en direcció als. Amb el nou destí de Messi confirmat, ja és segur que no tornarà a vestir la samarreta blaugrana i permet, per tant, fer una recopilació definitiva dels seus. L'1 de maig del 2005, contra l'Albacete, el jugador argentí va marcar el primer gol oficial a la Lliga amb la samarreta del Barça. L'assistència, com era habitual en aquella etapa, va ser de Ronaldinho.. Amb el pas del temps, Messi s'aniria consolidant al primer equip, amb cada vegada més responsabilitat partint des de la dreta de l'atac. La confirmació va arribar a Stamford Bridge l'hivern del 2006 contra el Chelsea de Mourinho. El Barça s'acabaria enduent la Champions contra l'Arsenal a París, però sense l'argentí al camp: en aquella època encara era freqüent que es lesionés.. Comparat des dels inicis amb Maradona, el 18 d'abril del 2007 va confirmar totes les sospites: era capaç de replicar els habilitats del mite argentí. Ho va fer amb un gol inesborrable contra el Getafe arrencant des de camp propi i esquivant defenses fins a superar el porter amb un toc subtil amb la dreta.. No va ser fins l'arribada de Guardiola, però, que Messi va trobar el millor ecosistema per liderar el futbol mundial. El 2 de maig del 2009, des de la posició de fals nou, va protagonitzar una exhibició que va dur el Barça a guanyar per 2-6 amb un huracà de futbol. Impagables els gols i les assistències.. L'any seria prolífic en triomfs. El Barça es va endur la Champions gràcies a un gol d'Eto'o i un de Messi, que va volar sobre el cel de Roma per deixar clavat Van der Sar. Al Mundial de Clubs, l'argentí també va impulsar-se per batre Estudiantes de la Plata amb un gol marcat amb l'escut.. La ratxa triomfal del Barça de Guardiola es prolongaria a Wembley, segurament la final de la Champions en què un equip s'ha exhibit de manera més rotunda. Era el 2011 i els blaugranes no tenien límit.. Guardiola va marxar el 2012, però l'argentí continuava intractable. Fins al punt que, després de l'adeu de l'entrenador, va sumar més gols fins arribar als 91 en un sol any natural. Ningú s'hi ha acostat.. Després de la funesta etapa del Tata Martino va arribar Luis Enrique, que va fiar-ho tot a la potència desfermada del triplet format per Messi, Neymar i Luis Suárez. Van acabar enduent-se el triplet amb moments que encara romanen a la retina dels aficionats, com ara el gol contra l'Athletic de Bilbao al Camp Nou en la final de la Copa del Rei.. Ja sense el tel d'equip dominador, Messi continuava imparable quan s'ho proposava. Ho demostra el gol a l'últim minut al Bernabéu, que va provocar una de les celebracions més icòniques de la seva carrera. Va ser, per cert, el mateix any -2017- que la remuntada al PSG.. Les desgràcies a la Champions no han impedit que Messi continuï sumant estadístiques i reconeixement individuals, com ara la sisena Pilota d'Or. El rànquing l'encapçala en solitari, per damunt de les cinc de Cristiano Ronaldo.

