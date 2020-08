El seu company gairebé s'ofega, el recullen i fugen ebris de la platja del Trabucador en furgoneta

Estrambòtic cas el que van viure uns banyistes de la platja del Trabucador, al Delta de l'Ebre, aquest passat diumenge. Uns fets que van començar amb un possible ofegament i que van acabar amb l'home que s’estava ofegant a l’hospital comarcal d’Amposta i amb un company seu denunciat penalment per conduir sota els efectes de l'alcohol, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra a, l'edició territorial dea les Terres de l'Ebre.L’ensurt inicial va produir-se quan una banyista que es trobava al Trabucador va observar surant a l’aigua el cos d’una persona, segons ella mateixa ha explicat a aquest diari. “Un home que també estava a la platja va entrar ràpidament a l’aigua i el va treure, i vam començar a fer tasques de reanimació per veure si reaccionava”, ha apuntat aquesta veïna de la Ràpita que va presenciar els fets.Mentrestant, ella mateixa va trucar al Serveis d’Emergències Mèdiques quan, juntament amb altres usuaris de la platja, va observar atònita com els companys de la persona que s’ofegava l'aixecaven ràpidament del terra, tot i estar mig inconscient, i l’arrossegaven fins a una furgoneta que va fugir a tota velocitat. Segons aquest testimoni, els amics del noi mig ofegat mostraven símptomes evidents d’embriaguesa, i així ho van explicar els testimonis als Mossos d’Esquadra que van acudir al lloc dels fets.Els agents van iniciar una recerca pel Delta per localitzar la furgoneta, d’aparença antiga, que havia fugit. Els Mossos van avisar també les Policies Locals de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja i la Ràpita per coordinar la recerca. Segons han informat, una estona després van localitzar el vehicle quan circulava per la carretera TV-3405, entre Amposta i Sant Jaume d’Enveja. A l’interior hi havia nou persones, que mostraven evidències d’embriaguesa, entre les quals el noi mig ofegat, que estava conscient.Els Mossos van fer la prova d’alcoholèmia al conductor i va donar una taxa d’alcohol d’1,21 mil·ligrams per litre d’aire expirat. Davant d’aquest fet, van obrir diligències penals contra ell per un delicte contra la seguretat del trànsit, mentre l’home que s’ofegava a la platja va ser traslladat a l’hospital comarcal d’Amposta.

