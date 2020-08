Torra, sobre l'estat d'alarma per autonomies: «Ara sí que sembla que el virus hi entén de territoris»

Resposta del president de la Generalitat, Quim Torra, a la proposta de Pedro Sánchez, d'aplicar l'estat d'alarma per autonomies en cas que ho sol·licitin per frenar l'escalada de contagis i l'augment del risc de rebrot. Fonts de Presidència consultades perexpressen la sorpresa per l'anunci, i assenyalen: "Ara sí que sembla que el virus hi entén de territoris". Les mateixes fonts també destaquen que Torra sempre ha demanat totes les competències per gestionar la pandèmia, ja des del seu inici.La Generalitat -i molt especialment Torra- va ser crítica amb l'aplicació de l'estat d'alarma, que va estar vigents entre mitjans de març i finals de juny arreu d'Espanya. En aquell moment, Sánchez presentava aquesta eina inclosa dins la Constitució com l'única manera per limitar la mobilitat, tot i que es van anar relaxant les restriccions a mida que la pandèmia va anar descendint. Davant l'escalada de contagis, el president espanyol torna a posar aquesta mesura damunt la taula, que haurà de comptar amb una compareixença prèvia davant del Congrés dels líders autonòmics que vulguin que el seu territori estigui sotmès a la nova versió de l'estat d'alarma.Fonts de Presidència destaquen que la proposta serà estudiada "amb deteniment" i que s'elevarà una resposta quan es coneguin tots els detalls. A banda, la Generalitat insisteix que la "preocupació" de Sánchez hauria de ser regular un permís retribuït per a les persones que s'hagin de fer càrrec dels seus fills o persones dependents en cas de contagi. El Govern n'estudia un de propi si l'Estat no impulsa la mesura, però de moment no hi ha concrecions. Torra, pel que fa a recursos, també insisteix que cal "retornar" a Catalunya els romanents i els superàvits municipals dels ajuntaments El líder del PSOE ha recalcat que la majoria parlamentària que dona suport a l'executiu espanyol avalarà la decisió dels dirigents autonòmics, que haurien de comparèixer al Congrés per sol·licitar l'aplicació de la mesura i les eventuals pròrrogues de l'estat d'alarma. "Els instruments legals amb els quals comptem són suficients per fer front a la pandèmia", ha afirmat, abans de destacar que aquest setembre tornarà a convocar una reunió amb les autonomies, com la del juliol a la Rioja, però aquest cop de forma telemàtica. El dirigent socialista ha subratllat la "voluntat de cogovernança" de la Moncloa i ha citat que l'estat espanyol és "quasi federal".El president espanyol també ha comunicat que posarà a disposició de les comunitats autònomes l'ús de l'exèrcit de forma immediata . La Moncloa ha exposat que els governs autonòmics amb "menys capacitat" podran disposar de 2.000 efectius de l'exèrcit per fer de rastrejadors. "Hi ha territoris que han assolit una major eficàcia i que tenen un escenari més tranquil. I n'hi ha d'altres que tenen més problemes per fer front a la situació", ha descrit el cap de files del PSOE, que ha recalcat que el curs escolar començarà amb normalitat i ha esquivat les crítiques d'Unides Podem a la ministra d'Educació, Isabel Celáa, per "falta de lideratge".La compareixença de Sánchez, que ha insistit en la necessitat d'un clima polític constructiu -conscient que el curs al Congrés començarà agitat per la moció de censura de Vox- es produeix l'endemà que Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del govern espanyol, avisés que caldrà prendre aviat "mesures dràstiques" a la Comunitat de Madrid , on s'hi concentren més d'un terç dels morts registrats a Espanya al llarg de les últimes setmanes. "Els contagis evolucionen de pressa i les coses s'han de fer ràpid", va indicar sobre les mesures.Sánchez ha d'atendre una situació complexa en termes epidemiològics, que complica l'inici de curs escolar. A Madrid, de fet, s'han fet visibles les protestes dels docents, pendents de convocar mobilitzacions aquest setembre, que podrien complicar el retorn a les aules. L'escenari de la tardor no serà senzill per al president espanyol. A finals de setembre s'acaba el termini de bona part de les ajudes als desocupats -els fons europeus són la taula de salvació de la Moncloa- i l'exercici polític estarà marcat per la moció de censura de Vox i les negociacions dels pressupostos, configurats amb l'ajuda dels fons europeus. El PSOE ja mira cap a Ciutadans per explorar una majoria parlamentària alternativa a la de la investidura si l'independentisme no li dona suport.

