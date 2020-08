Mor un home en caure-li una palmera al Parc de la Ciutadella

Un home de 41 anys ha mort aquest dimarts a la tarda en caure-li a sobre una palmera del parc de la Ciutadella de Barcelona. A banda, en l'accident també ha resultat ferida una dona.S'han mobilitzat a la zona, a l'entorn del llac del parc, diverses dotacions dels Bombers, els Mossos, la Guàrdia Urbana i el SEM, però els serveis d'emergències no han pogut fer res per salvar-li la vida a la víctima. La policia catalana ja ha obert una investigació per esclarir els fets i l'Ajuntament de Barcelona ha encarregat un estudi d’urgència per confirmar les causes de la caiguda de l’arbre.No és el primer incident d'aquestes característiques que té lloc a Barcelona. Tal com recupera la televisió pública barcelonina, l'any 2011 dues persones van resultar ferides en caure una palmera, en aquesta ocasió a l'avinguda Diagonal.

