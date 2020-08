Han dit a #Suárez q no compten amb ell per telèfon?

Em sembla un acte de covardia del President i una falta de respecte al jugador. Aquesta forma d'actuar és impresentable i perjudica la imatge del Club. Em fa sospitar q volen vendre al #Messi el q seria un error històric.(1/2) — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) August 25, 2020

Joan Laporta ha criticat amb contundència la "covardia" de l'actual president barcelonista, Josep Maria Bartomeu. L'expresident ha assegurat a Twitter que comunicar per telèfon a Luis Suárez que no compten amb ell per a la propera temporada és "una falta de respecte al jugador".Laporta creu que aquesta forma d'actuar "és impresentable i perjudica la imatge del club". A més, opina que el menyspreu a Suárez el fa "sospitar que volen vendre Messi", la qual cosa "suposaria "un error històric".Després d'aquests punyents comentaris, Laporta ha sentenciat en un segon tuit que "Pobre Barça, en mans d'aquests incompetents".

