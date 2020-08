El Congrés tomba la compareixença d'Iglesias pel cas sobre el finançament de Podem

La diputació permanent del Congrés ha tombat la compareixença del vicepresident segon del govern espanyol i líder de Podem, Pablo Iglesias, que havien demanat PP i Cs perquè donés explicacions per la investigació del jutjat d'instrucció 42 de Madrid pel suposat finançament irregular del partit. El PSOE s'ha alineat amb els seus socis de coalició i ha votat en contra de la compareixença. Els partits independentistes també l'han rebutjat. La compareixença d'Iglesias ha estat tombada amb 37 vots en contra, 29 a favor i dues abstencions.Per altra banda, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, haurà de comparèixer en una sessió extraordinària de la comissió d'Hisenda per explicar l'acord amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) sobre l'ús de part dels romanents dels ajuntaments. Fins i tot Unides Podem ha criticat l'acord i s'ha desmarcat dels seus socis de coalició.Aquest debat sobre els superàvits ha evidenciat que l'executiu no compta amb el suport suficient per a convalidar al Congrés el decret que recull l'acord amb la FEMP, que va aprovar el Consell de Ministres a principis d'agost.

