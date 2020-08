Què sabem i què no del protocol per arrencar el curs escolar?

L'augment de contagis i el risc de rebrot no dissipen els dubtes sobre l'inici de curs escolar malgrat la voluntat de la Generalitat de garantir-ne l'arrencada. Aquestes són les deu claus d'un protocol que s'ha presentat aquesta setmana en dos temps -dilluns a càrrec del president Quim Torra , aquest dimarts amb els consellers Josep Bargalló i Alba Vergés - i que encara està subjecte a canvis en funció de com evolucioni la pandèmia.. A Primària no es podran superar els 20 alumnes per aula, però a Secundària encara no s'ha fixat una xifra concreta. Bargalló, fins i tot, ha obert la porta a que siguin els propis centres els qui ho determinin. "Quan no sigui possible reduir els grups, d'acord amb el pla propi de cada centre, s'adoptaran altres mesures preventives i de segureta", ha assenyalat el conseller d'Educació.. Com va anunciar Torra dilluns, se'n faran mig milió entre el 15 de setembre i el 15 de novembre . Entre mitjans del mes vinent i el 9 d'octubre se'n posaran en pràctica 8.000 cada dia, mentre que a partir d'aquesta data la xifra pujarà fins als 20.000 diaris. Es tracta de fer un cribratge poblacional que permeti conèixer el mapa del coronavirus.. Bàsica quan coincideixin alumnes que no formen part del mateix grup estable, el concepte que sobrevola tot l'inici de curs. Aquests grups estables inclouen tant els estudiants com el mestre. Quan coincideixin en un espai comú -pati, menjador- persones de diferents àmbits, haurant de mantenir distància.. Obligatòries a partir dels 12 anys arreu del país i també a partir dels 6 anys en aquelles zones amb més risc de propagació. Bargalló ha indicat que la decisió s'ha pres amb criteris sanitaris i no pedagògics.. No n'hi haurà només una, com fins ara, sinó que se'n faran diverses al llarg de la jornada per evitar aglomeracions. Cada centre ho regularà.. Els integrants de grups estables no hauran de mantenir la distància, però sí que ho hauran de fer amb els alumnes que formin part d'altres àmbits de l'escola. Elements que abans eren d'ús comú -paneres, dispensadors d'aigua- ja no ho seran.. Es podran celebrar amb normalitat, però amb distància i mascareta.. Les classes, ha dit Bargalló, hauran de durar uns 55 minuts perquè els cinc restants que queden per completar l'hora es destinaran a ventilar les aules. La neteja s'incrementarà i no es farà en un sol torn durant el dia.. Es farà de manera esglaonada, com la sortida al pati. Això té implicacions en la mobilitat que ja s'han tractat amb els ajuntaments.. A l'entrada del centre es prendrà la temperatura als alumnes. La Generalitat, això sí, demana als pares que no portin els nens a l'escola si observen símptomes o bé si els nens han estat en contacte amb un positiu. La prioritat, a diferència del març, és "no tancar en cap cas" els centres

