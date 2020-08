Fiscalia i Mossos investiguen el cas de maltractaments a una àvia en una residència de Terrassa

La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert aquest dimarts una investigació per la "innegable gravetat objectiva" del maltractament d'una dona en una residència de Terrassa. Dues treballadores van gravar en vídeo com maltractaven la dona i ho van difondre per les xarxes socials.El fiscal Pedro Ariche indica que l'actuació de les treballadores pot ser constitutiva de "delictes contra la intimitat i el descobriment i la revelació de secrets".La direcció de la residència Mossèn Homs va acomiadar dilluns les treballadores per les vexacions i els va obrir un expedient disciplinari . Els Departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies van denunciar els fets als mossos i van anunciar que es personaran a les actuacions judicials.

