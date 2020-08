És perillós anar a comprar? I al bar? Una taula classifica les activitats en funció del risc de contagi

Les autoritats s'encarreguen de decidir què es pot fer i què no durant les diferents fases de la pandèmia del coronavirus però, realment, en quines activitats hi ha més risc de contagi? Això és el que l'Associació Mèdica de Texas ha intentat establir mitjançant una taula que classifica les activitats en funció del risc que comporten.Segons la classificació de l'associació, algunes de les accions menys perilloses per a la propagació de la Covid-19 és sortir de casa per obrir la bústia, posar gasolina o jugar a tennis. També comporten un risc baix altres tasques com anar a la biblioteca, allotjar-se en un hotel, menjar en una terrassa o caminar per una zona concorreguda. Sopar a casa d'algú o anar a la platja se situen en la zona mitja de risc.Pel que fa a les activitats més perilloses, les que generen més probabilitats de contagis són entrar al bar i assistir a actes multitudinaris com ara concerts, actes religiosos i partits de futbol. Al mateix temps, viatjar en avió, anar a la perruqueria i practicar esports de contacte com el futbol o el bàsquet suposen un risc moderat-alt.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor