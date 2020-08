Multen una dona per anar a treballar mentre esperava el resultat de la PCR, que finalment va ser positiu

Una dona ha estat sancionada al municipi valencià d'Albal per no mantenir la quarantena i seguir anant a treballar mentre esperava el resultat de la prova PCR, que va resultar ser positiva. Així ho ha explicat l'alcalde, Ramón Marí, que ha gravat un vídeo per expressar la seva preocupació davant els brots que han aparegut a la població en els últims dies i demanar als veïns responsabilitat perquè "el virus no se n'ha anat"."Vull explicar-vos un fet greu que s'ha produït al nostre poble. La setmana passada una veïna va anar al centre de salut amb símptomes de coronavirus, li van realitzar la prova PCR i se'n va anar a casa. Fins l'obtenció dels resultats, els facultatius li van dir que havia de posar-se quarantena, fet que va assumir signant el document de Sanitat", relata.No obstant això, l'alcalde assegura que la dona "va fer cas omís i ha estat anant a treballar amb normalitat", i "el dia 21 el centre sanitari va intentar comunicar-li el resultat positiu però no era a casa". La Policia Local va ser advertida i es va presentar a l'habitatge, on estava amb la seva filla, però no amb el seu marit, que havia sortit a comprar."La nostra resposta ha estat contundent i hem sancionat la dona, a més d'advertir les persones que han pogut estar en contacte amb aquesta família. Aquesta actitud irresponsable que atempta contra la salut pública, contra la salut de tots, comporta una multa exemplaritzant" que ha estat dels 3.000 euros, recalca l'alcalde.

