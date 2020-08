Sánchez respon a Puigdemont que el més «intel·ligent és dialogar» i defensa la taula de negociació

En un context de preocupació per l'evolució negativa de les dades de contagi al conjunt de l'Estat -Espanya ja supera els 405.000 casos des de l'inici de la pandèmia-, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest dimarts després de la reunió del consell de ministres per traslladar un missatge d'"alerta" per la situació epidemiològica i ha demanat "serenitat" per actuar a partir d'ara. En el torn de preguntes, Sánchez s'ha referit a la represa de la taula de la negociació amb la Generalitat, aparcada des de principis d'any. El president espanyol ha defensat una nova reunió amb el Govern "quan sigui possible" i ha enviat un missatge a Carles Puigdemont: "El que és intel·ligent és dialogar".Puigdemont, en una visita la setmana passada a la Catalunya Nord , havia instat l'independentisme a articular una "confrontació intel·ligent" amb l'Estat. Sánchez ha fet referència als últims missatge de les forces independentistes, tant de Puigdemont i Junts com d'ERC: "Han parlat de confrontació intel·ligent i també de diàleg. El que és intel·ligent és dialogar".El líder del PSOE ha subratllat que la Moncloa està disposada a reprendre el diàleg "en relació a la qüestió catalana". No ha posat data a la reunió de la taula de negociació i, fins i tot, ha confós la mesa de diàleg amb el Govern amb la comissió bilateral Estat-Generalitat. En el missatge en clau catalana, Sánchez també ha fet referència a l'absència del president Quim Torra a la conferència de presidents autonòmics celebrada el juliol a la Rioja. N'ha lamentat l'absència i ha exposat que, en aquella ocasió, la reunió física no va ser possible perquè Torra argumentava que el més lògic era fer-la de forma telemàtica per la situació sanitària.El principal anunci de la compareixença de Sánchez, però, ha estat la voluntat d'oferir a les comunitats autònomes l'aplicació de l'estat d'alarma si ho consideren oportú , amb la gestió a càrrec dels presidents autonòmics. "Hem de prendre el control, doblegar la segona corba i com més aviat possible, millor", ha afirmat Sánchez. El president espanyol ha recalcat que la majoria parlamentària que dona suport a l'executiu espanyol avalarà la decisió de les comunitats que optin per la via de l'estat d'alarma. Els dirigents autonòmics haurien de comparèixer al Congrés per sol·licitar l'aplicació de la mesura i les eventuals pròrrogues. La Generalitat ja ha avançat que no considera l'estat d'alarma una eina "necessària" La Moncloa, però, no descarta que algunes governs optin per aquesta solució per gestionar una segona onada del coronavirus. "Els instruments legals amb els quals comptem són suficients per fer front a la pandèmia", ha afirmat Sánchez, abans de destacar que aquest setembre tornarà a convocar una reunió amb les autonomies, per donar continuïtat a la del juliol a la Rioja, però aquest cop serà de forma telemàtica. El dirigent socialista ha subratllat la "voluntat de cogovernança" de la Moncloa i ha citat que l'estat espanyol és "quasi federal".El president espanyol també ha comunicat que posarà a disposició de les comunitats autònomes l'ús de l'exèrcit de forma immediata . La Moncloa ha exposat que els governs autonòmics amb "menys capacitat" podran disposar de 2.000 efectius de l'exèrcit per fer de rastrejadors. "Hi ha territoris que han assolit una major eficàcia i que tenen un escenari més tranquil. I n'hi ha d'altres que tenen més problemes per fer front a la situació", ha descrit el cap de files del PSOE, que ha recalcat que el curs escolar començarà amb normalitat i ha esquivat les crítiques d'Unides Podem a la ministra d'Educació, Isabel Celáa, per "falta de lideratge".La compareixença de Sánchez, que ha insistit en la necessitat d'un clima polític constructiu -conscient que el curs al Congrés començarà agitat per la moció de censura de Vox- es produeix l'endemà que Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del govern espanyol, avisés que caldrà prendre aviat "mesures dràstiques" a la Comunitat de Madrid , on s'hi concentren més d'un terç dels morts registrats a Espanya al llarg de les últimes setmanes. "Els contagis evolucionen de pressa i les coses s'han de fer ràpid", va indicar sobre les mesures.Madrid va detectar la setmana passada el doble de positius que Catalunya (11.280 i 5.065, respectivament), diferència major encara si es té en compte que la capital estatal té menys població i, per tant, la seva ràtio (169,3 contagis per 100.000 habitants) és molt superior a la catalana (66).Simón també va alertar que en els propers dies creixeran els casos greus entre joves . El portaveu sanitari de la Moncloa va fer una crida a anar "amb molt de compte" arran del creixement dels ingressos hospitalaris i dels pacients que es troben en cures intensives.Sánchez ha d'atendre una situació complexa en termes epidemiològics, que complica l'inici de curs escolar. A Madrid, de fet, s'han fet visibles les protestes dels docents, pendents de convocar mobilitzacions aquest setembre, que podrien complicar el retorn a les aules. L'escenari de la tardor no serà senzill per al president espanyol. A finals de setembre s'acaba el termini de bona part de les ajudes als desocupats -els fons europeus són la taula de salvació de la Moncloa- i l'exercici polític estarà marcat per la moció de censura de Vox i les negociacions dels pressupostos, configurats amb l'ajuda dels fons europeus. El PSOE ja mira cap a Ciutadans per explorar una majoria parlamentària alternativa a la de la investidura si l'independentisme no li dona suport.

