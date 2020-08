El Mercat de Música Viva de Vic enregistra 30 concerts per a l'edició més atípica

Durant el concert de Nerea Bassart a l'Atlàntida de Vic Foto: Albert Alemany

Situació inèdita al Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) d'enguany. Aquest agost han començat a enregistrar-se una trentena de concerts -totes estrenes- que podran gaudir tant professionals acreditats com públic. Durant la presentació d'aquest dimecres, Oriol Roca, assessor artístic del MMVV, ha remarcat que malgrat que "és una edició atípica", les gravacions "han arrencat molt bé".L'organització del MMVV, que se celebrarà del 14 al 19 de setembre, va decidir programar concerts en línia davant la pandèmia de la Covid-19. "Vam plantejar el mercat d'aquesta manera i creiem que és una molt bona eina de treball per a promocionar". De fet, aquesta és l'essència del mercat, sobretot presentar estrenes al món professional. Per això, des de l'organització només han enregistrat nous espectacles.Tot i que "no és la situació desitjada per organització ni artistes", "oferim una eina útil per treballar", ha insistit Roca. En aquest sentit, ha destacat que es tracta d'un material amb "bon so i imatge". "No és un local d'assaig, és l'Atlàntida", ha afegit. A més, cada grup pot adaptar l'escenari al seu espectacle.Els concerts es graven des del passat 19 d'agost i s'allargaran fins al 28. El concert inaugural -de Maria Arnal i Marcel Bagés- s'enregistrarà el proper 10 de setembre. Cinc càmeres -dos de fixes i tres que disposen d'operador- són les encarregades de gravar els concerts.El primer dia per poder veure aquests concerts enregistrats serà per als professionals del mercat -que tenen l'acreditació gratuïta- i després s'obrirà al públic. A més, els professionals els tindran disponibles durant 10 dies i els artistes se'l podran quedar per fer-ne promoció.Tal com s'ha dit, tots els concerts gravats són estrenes musicals, algunes de les quals s'han hagut d'ajornar o s'han vist alterades per la situació derivada de la Covid-19. És el cas de Nerea Bassart, que ha vist la promoció del seu nou disc Soroll "estroncada" pel coronavirus.Bassart explica que "és una oportunitat per seguir fent la promoció" del nou àlbum i "en una sala en condicions" com l'Atlàntida. Sí que s'han donat a conèixer digitalment a través de les xarxes socials, com Instagram, però no en un escenari com el d'aquest dimarts. Reconeix que "és estrany, però també ho és tenir públic amb mascareta i cohibit".És la primera vegada que és al Mercat de Música Viva amb el seu grup. La situació és inèdita, però la cantant remarca que poder gravar el concert "és d'agrair". "No m'agradaria pensar que serà la fórmula definitiva, però és positiu que puguin coexistir. És millor renovar-se que morir", conclou.A més de Bassart, també enregistren concerts: Carlos Sarduy, Renaldo & Clara, Nakany Kanté, Koko Jean & The Tonics, Meritxell Nedderman, Bemba Saoco, Dolo Beltrán, Èric Vinaixa, Las Migas, Lídia Pujol i un llarg etcètera.A l'Atlàntida s'hi gravaran un total de trenta concerts, n'hi haurà vuit més que es gravaran des de València, les Balears i Andalusia; i dotze més en l'àmbit internacional. Pel que fa als presencials, n'hi haurà 12, es faran el 18 i 19 de setembre, i es repartiran en quatre espais de Vic: l'exterior de l'Atlàntida, el Parc Jaume Balmes, la Bassa dels Hermanos i la Plaça dels Màrtirs.La setmana vinent es podran reservar les entrades, tot i que hi haurà un aforament limitat. "El que n'hi ha més és de 500 persones", ha explicat Roca, remarcant que demanen "autoresponsabilitat", per prendre les mesures d'higiene i seguretat, així com el compromís d'assistir a l'espectacle, ja que es reserva un espai.Els concerts que seran presencials són els següents: Ginestà, Pau Vallvé, Gemma Humet, Gerard Aledo, Ana Rossi & Marta Roma, Anaïs Vila, Anna Andreu, Blaumut, Le Nais, Maria Jaume, Massa, Relat, Riders of the Canyon i Yexza Lara. També hi haurà programació per a públic familiar amb El Pot Petit i Penguins Reggae per a xics.

