Trilla defensa que la manifestació de la Diada no s'hauria de fer

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, considera que, "des del punt de vista sanitari", la manifestació de la Diada d'aquest 11 de setembre no s'hauria de fer. Considera que "el més raonable" és que s'aturin les manifestacions massives, com s'ha fet amb els actes principals de les festes majors o els partits de futbol, per reduir el risc de contagi de coronavirus."L'ideal seria que la gent es manifesti d'altres maneres", ha defensat en una entrevista a El Món a RAC1 . "No crec que la vida de Catalunya ni les reivindicacions legítimes es vegin qüestionades o afectades si un any no podem fer les protestes com les fem habitualment", ha destacat.

