Festa multitudinària sense mascareta ni distància de seguretat en una musclera del Delta

▶ El vídeo #324mésvistes Festa en una musclera del delta de l'Ebre sense mascaretes ni distància física https://t.co/r8vameppy1 pic.twitter.com/ab60NflnSP — 324.cat (@324cat) August 25, 2020

Un grup nombrós de persones ballant, bevent i fent-se fotos en una musclera del Delta de l'Ebre. Una imatge no tan excepcional si no fos per la situació actual de la pandèmia per la Covid-19. Un vídeo enregistrat aquest cap de setmana i difós per TV3 mostra com una trentena d'assistents d'una festa a les muscleres, on han arribat amb llanxes o iots, no respecten la distància de seguretat entre ells ni tampoc porten mascareta.La gravació en qüestió ha posat sota el focus de l'opinió pública la festa privada, ja que situacions similars comporten l'augment de casos de la Covid-19 en un moment que el risc de rebrot a les Terres de l'Ebre, i a Catalunya en general, se situa per sobre del límit alt.Aquest dilluns el Govern de la Generalitat va fer públiques les restriccions que limiten les trobades a un màxim de 10 persones, tant en l'àmbit públic com en el privat, per evitar que la pandèmia se segueixi estenent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor